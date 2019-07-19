Происшествия

Хотел прыгнуть с моста в Днепр: в Киеве патрульные спасли отчаявшегося самоубийцу (видео)

В Киеве патрульные полицейские предотвратили самоубийство, которое пытался совершить на Южном мосту через Днепр пожилой мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева. Напомним, 16 июля в высотке в центре Киева обнаружили повешенным посетителя модного музыкального фестиваля.

Вызов на «горячую линию» полиции от случайных свидетелей поступил утром 17 июля. Прибыв на место, патрульные увидели мужчину, который стоял уже за ограждением моста и перечитывал предсмертную записку.

Свое роковое решение он объяснил финансовыми трудностями.

Несмотря на то, что он предупредил полицейских, чтобы те не пытались его спасти, они попытались его отвлечь общением, а затем перетащили на тротуар.

В настоящее время мужчина госпитализирован.

Напомним, на днях аналогичную попытку прыгнуть с моста через Днепр предприняла 27-летняя жительница Кременчуга. Ее также спасли местные патрульные.



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