Происшествия

В Киеве мужчина прыгнул с моста прямо под колеса грузовика: видео с места трагедии

В понедельник, 17 июня, в Киеве мужчина спрыгнул с путепровода на проезжую часть проспекта Победы и попал под ехавший грузовик. Прыгун умер на месте. Ранее в Киеве мужчина прыгнул с Северного моста в Днепр. Водолазам удалось спасти самоубийцу.

По предварительной информации, автомобиль двигался по проспекту Победы в сторону станции метро «Берестейская», когда перед ним с путепровода спрыгнул мужчина. Водитель не успел отреагировать на это, и по инерции грузовик протянул тело еще несколько десятков метров.

Как сообщает «Информатор», инцидент произошел около 10:00. Шансов выжить у мужчины не было.

На место ЧП прибыли полицейские и следственно-оперативная группа. Документов при погибшем обнаружено не было. А лицо мужчины пострадало настолько сильно, что визуально его невозможно опознать.

По информации Dtp.kiev.ua, у погибшего оторвана голова, на дороге видны следы крови. Под мусоровозом остались основные части тела. Издание также утверждает, что мужчина специально ждал на мосту транспорт, под колесами которого он не сможет выжить.

Напомним, похожий случай произошел в Киеве в начале апреля. Тогда в районе студгородка Национального авиационного университета упал с моста человек. Мужчина средних лет зашел на надземный пешеходный переход над трамвайными путями, перелез через перила и упал на проезжавший под мостом скоростной трамвай. От полученных травм после падения с высоты мужчина скончался.

Как сообщали «ФАКТЫ», Украина входит в первые 25 стран мира с самыми высокими показателями смертности вследствие суицида.

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