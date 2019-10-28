На границе Украины со Словакией образовалась 10-километровая очередь: названа причина

Украина

На украинско-словацкой границе у КПП «Ужгород — Вишне Немецкое» со стороны Украины образовалась 10-километровая очередь из грузовиков. Ранее похожая ситуация в этом пункте пропуска складывалась на майские праздники.

Как сообщает «Укринформ», своей очереди дожидаются около 450 грузовиков, которые выстроились на объездной дороге возле Ужгорода. По информации пресс-секретаря Закарпатской таможни ГФС Аллы Дацюк, такая ситуация наблюдается последнюю неделю.

«Причина в том, что закончились разрешения на движение грузовиков по Польше, и все едут на Словакию, где эти разрешения в наличии и дешевле польские. Ситуация будет оставаться напряженной, пока не выдадут новые польские разрешения», — отметила Алла Дацюк.

На Закарпатской таможне заявили, что работают в штатном режиме, но посоветовали водителям выбирать другие пункты для въезда в страны Евросоюза.

Сообщается, что ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявлял, что переговоры об увеличении количества разрешений на автомобильные грузоперевозки проводятся на всех уровнях. В этом году Украине было выдано порядка 160 тысяч разрешений на перевозки в Польшу или транзитом, тогда как годом ранее их было 260 тысяч.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале сентября в пункте контроля Ягодин/Dorohusk на границе Украины с Польшей скапливалось большое количество транспорта. Люди жаловались, что польские пограничники и таможенники очень медленно проводили проверку, видимо, из-за сокращения зарплаты.

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