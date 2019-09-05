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Украина

На польской границе образовались многочасовые пробки со стороны Украины: через какой пункт лучше не ехать

8:43 5 сентября 2019 263
очередь на таможне
Инф. «ФАКТОВ»

На пункте контроля Ягодин/Dorohusk на границе Украины с Польшей скопилось большое количество транспорта. Фото километровой очереди машин, стоящих с ночи на польской границе, опубликовал в Facebook Евгений Вилинский.

По его словам, внутри таможенного поста четыре очереди украинских авто обслуживает один польский сотрудник, который особо не спешит работать. На украинской стороне водителей обслужили за 20 минут, на польской процедуры проходят за 6 часов.

В сети пишут, что польским пограничникам и таможенникам урезали зарплату, поэтому они не спешат работать.

Ранее «ФАКТЫ» писали демарше, который устроили на украинско-венгерской границе на КПП «Лужники-Берегшурань» венгерские таможенники. А также о взятках на украинско-словацкой границе, которые требовали таможенники соседней страны за беспрепятственный проезд. За взятки задержали начальника таможенного поста в Раве-Русской (украинско-польская граница) Николая Дробовича. Чиновник требовал деньги за беспрепятственное растаможивание товаров.

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