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Андрей Малахов угодил в секс-скандал
Известный телеведущий Андрей Малахов, которого внесли в базу «Миротворца» за скандальный телемост, угодил в громкий скандал. Он выпустил сюжет об эскортницах — известных девушках, сопровождающих богатых мужчин на светских мероприятиях, а также оказывающих им интимные услуги. В программе прозвучали имена известных певец и актрис. Показали даже список звездных красавиц с расценками за услуги. Среди них оказались скандальная балерина Анастасия Волочкова, певицы Эрика Герцег и Ольга Серябкина, актриса Наталья Рудова.
Ее особенно задел сюжет. Актриса обрушилась на Малахова с критикой и взаимными обвинениями, требовала бойкотировать его шоу, ставить дизлайки на YouTube.
«Люди, и если мы все дружно перестанем это смотреть хотя бы из уважения к себе — потому что они нас не уважают, раз считают, что могут нам впаривать мусор! Так вот, если мы все объединимся, то их закроют!» — призвала Рудова и первой отправила жалобу на выпуск шоу «Прямой эфир» на YouTube.
Наталья утверждает, что в программе оклеветали ее имя и нанесли ущерб репутации. По ее словам, создатели ток-шоу обманом взяли интервью у ее директора и смонтировали вырванные из контекста фразы. Наталья обвинила Малахова в сводничестве.
«Андрей, не ты ли сам мне звонил после сериала „Татьянин день“ и предлагал познакомить с олигархом, на что получил мой категорический отказ? И не только мне. Я уверена, что многие талантливые, красивые и успешные девушки подтвердят мои слова. Я никогда не подам тебе руки и не поздороваюсь с тобой больше! Позор вам за то, что вы делаете. Позор всем причастным! Вы говорите о людях, у которых нет чести? Вы сами забыли, что такое честь и достоинство!», — гневно выразилась Наталья в Instagram.
Скандальный выпуск не оставила без внимания и Ольга Серябкина. Ее юристы подготовили судебный иск к Малахову.
Напомним, звезда российских сериалов Наталья Рудова не комментирует свою личную жизнь и не называет имя своего избранника. Зато она регулярно демонстрирует в сети свою фигуру, хвастается отдыхом на дорогих заграничных курортах.
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