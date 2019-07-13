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После скандального телемоста "Надо поговорить" телеведущего Малахова внесли в базу "Миротворца"
Российский телеведущий Андрей Малахов, который 12 июля провел в Москве скандальный «телемост» c Украиной «Надо поговорить», угодил в базу данных сайта «Миротворец».
На странице журналиста в «Чистилище» украинского ресурса ему вменяется в вину «сознательное участие в информационно-пропагандистской провокации России (страна-агрессор) — т. н. «телемост».
Комментируя решение «Миротворца» в отношении Малахова, директор интернет-ресурса Роман Зайцев отметил, что за участие в телепроекте Малахов получил солидный гонорар.
«Ты долго держался. Между капельками шмыгал целых 5,5 лет. Именно поэтому тебя отобрали кремлевские пропагандисты и планировщики этой войны на роль ведущего. Знаем, что предложение с их стороны было такое, что ты не смог отказаться», — написал Зайцев в Facebook.
Украинцы в соцсетях также не оставили без внимания скандальный эфир российского телеканала, особенно состав его участников.
«Прямо Долина Царей — одни мумии! Какая гадость!», «Убожество на фото. Украина, беги со всех ног!» — написали пользователи.
Один из них признался, что его «проняло до кости».
«Я так не матерился со школы», — возмущается он.
Напомним, среди участников «телемоста» заметили директора киевского театра «Браво» Любовь Титаренко.
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