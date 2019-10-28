75 миллионов долларов инвестиций из Израиля под угрозой срыва, — строительная компания

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В понедельник, 28 октября, в ИА «Українські новини» состоялась пресс-конференция, в ходе которой представители ООО «Камертон», которое является непосредственным исполнителем украино-израильского инвестиционного проекта UNITY TOWERS, заявили, что провокаторы были наняты другой строительной компанией, чтобы помешать возведению жилого комплекса международного уровня.

«Нам препятствует небольшая группа людей в количестве от 10 до 20 человек, которые борются якобы за детский садик. Хотя он и так уже предусмотрен проектом. А без камер прямо говорят, что их цель — не дать нам построить объект. При этом мы установили, что эти люди, часть из которых даже не является жителями микрорайона, связаны с другой строительной компанией», — заявил представитель ООО «Камертон» Максим Синица.

Свои действия активисты маскируют под общественный протест. Однако на самом деле они не представляют интересы жителей. В микрорайоне проживает около 5000 человек, а на протесты выходит 10−12.

«В 2018 году мы начали реализацию нашего проекта и столкнулись с протестами жителей. Выяснилось, что другие застройщики, продавая квартиры, обещали, что на нашей территории будет школа или детский сад, или стадион. Мы провели коммуникацию с людьми и достигли компромисса. В рамках реализации нашего проекта будет создан садик на 200 мест, который мы передадим в коммунальную собственность Одессы. Абсолютное большинство жильцов согласились с тем, что наша компания будет возводить жилой комплекс. А взамен жители получат детский сад», — добавил Максим Синица.

Юрист ООО «Камертон» Максим Игнатенко добавил, что проект UNITY TOWERS полностью отвечает требованиям существующей градостроительной документации, Генеральному плану, Плану зонирования территорий и т. д.

«По Генплану данная территория отведена под жилую застройку. По зонингу этот участок имеет целевое назначение „жилищное строительство“. У нас есть договор аренды земли между ООО „Камертон“ и Одесским горсоветом, есть градостроительные условия и ограничения, экспертиза проекта, разрешение на проведение строительных работ и т. д. Наши оппоненты знают, что мы имеем все необходимые документы, которые были получены в соответствии с действующим законодательством и предусмотренной процедурой», — сказал юрист.

А вот действия активистов, считают адвокаты ООО «Камертон», могут быть оценены как уголовные преступления. Речь, в частности, идет о препятствовании законной коммерческой деятельности (ч. 2 ст. 206 УК Украины), порче имущества компании (ч. 1 ст. 194 УК), публичном надругательстве над государственными символами (ч. 1 ст. 338 УК), перекрытии транспортных коммуникаций (ч. 1 ст. 279) и т. д.

«Мы призываем прекратить бессмысленные акции, с помощью которых небольшая группа в 10−15 человек пытается представить свои интересы, как интересы 5 тысяч жителей микрорайона. Мы предлагаем диалог, который позволит решить сложившуюся ситуацию и предметно обсуждать вопрос создания детского сада или школы в интересах всей громады.

Также мы не просим кого-либо предпринять какие-либо специальные меры к этим людям. Но мы надеемся, что в перспективе решения будут приниматься на основе реальной картины, а не манипуляций, к которым прибегают наши оппоненты. И это снимет все риски для иностранного инвестора, который сегодня крайне возмущен этой ситуацией. В частности, игнорированием проблемы провокаторов, которые ставят под угрозу реализацию крупного международного инвестиционного проекта", — подчеркнул Синица.

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