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75 миллионов долларов инвестиций из Израиля под угрозой срыва, — строительная компания
В понедельник, 28 октября, в ИА «Українські новини» состоялась пресс-конференция, в ходе которой представители ООО «Камертон», которое является непосредственным исполнителем украино-израильского инвестиционного проекта UNITY TOWERS, заявили, что провокаторы были наняты другой строительной компанией, чтобы помешать возведению жилого комплекса международного уровня.
«Нам препятствует небольшая группа людей в количестве от 10 до 20 человек, которые борются якобы за детский садик. Хотя он и так уже предусмотрен проектом. А без камер прямо говорят, что их цель — не дать нам построить объект. При этом мы установили, что эти люди, часть из которых даже не является жителями микрорайона, связаны с другой строительной компанией», — заявил представитель ООО «Камертон» Максим Синица.
Свои действия активисты маскируют под общественный протест. Однако на самом деле они не представляют интересы жителей. В микрорайоне проживает около 5000 человек, а на протесты выходит 10−12.
«В 2018 году мы начали реализацию нашего проекта и столкнулись с протестами жителей. Выяснилось, что другие застройщики, продавая квартиры, обещали, что на нашей территории будет школа или детский сад, или стадион. Мы провели коммуникацию с людьми и достигли компромисса. В рамках реализации нашего проекта будет создан садик на 200 мест, который мы передадим в коммунальную собственность Одессы. Абсолютное большинство жильцов согласились с тем, что наша компания будет возводить жилой комплекс. А взамен жители получат детский сад», — добавил Максим Синица.
Юрист ООО «Камертон» Максим Игнатенко добавил, что проект UNITY TOWERS полностью отвечает требованиям существующей градостроительной документации, Генеральному плану, Плану зонирования территорий
«По Генплану данная территория отведена под жилую застройку. По зонингу этот участок имеет целевое назначение „жилищное строительство“. У нас есть договор аренды земли между ООО „Камертон“ и Одесским горсоветом, есть градостроительные условия и ограничения, экспертиза проекта, разрешение на проведение строительных работ
А вот действия активистов, считают адвокаты ООО «Камертон», могут быть оценены как уголовные преступления. Речь, в частности, идет о препятствовании законной коммерческой деятельности (ч. 2 ст. 206 УК Украины), порче имущества компании (ч. 1 ст. 194 УК), публичном надругательстве над государственными символами (ч. 1 ст. 338 УК), перекрытии транспортных коммуникаций (ч. 1 ст. 279)
«Мы призываем прекратить бессмысленные акции, с помощью которых небольшая группа в 10−15 человек пытается представить свои интересы, как интересы 5 тысяч жителей микрорайона. Мы предлагаем диалог, который позволит решить сложившуюся ситуацию и предметно обсуждать вопрос создания детского сада или школы в интересах всей громады.
Также мы не просим кого-либо предпринять какие-либо специальные меры к этим людям. Но мы надеемся, что в перспективе решения будут приниматься на основе реальной картины, а не манипуляций, к которым прибегают наши оппоненты. И это снимет все риски для иностранного инвестора, который сегодня крайне возмущен этой ситуацией. В частности, игнорированием проблемы провокаторов, которые ставят под угрозу реализацию крупного международного инвестиционного проекта", — подчеркнул Синица.
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