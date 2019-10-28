Мир

Масштабный пожар в Москве: в МЧС назвали причину (видео)

В Москве возник серьезный пожар рядом со Волоколамским шоссе в районе Тушино. К приезду спасателей огонь успел распространиться на 100 квадратных метров. Напомним, летом в Москве горела ТЭЦ.

По заявлению представителей МЧС России, загорелась сухая трава.

На данный момент возгорание локализовано.

В сети появилось видео с места инцидента.

Напомним, 5 октября в России горело здание Министерства иностранных дел, а перед этим в столице Чечни Грозном горел торговый комплекс.

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