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Масштабный пожар в Москве: в МЧС назвали причину (видео)
В Москве возник серьезный пожар рядом со Волоколамским шоссе в районе Тушино. К приезду спасателей огонь успел распространиться на 100 квадратных метров. Напомним, летом в Москве горела ТЭЦ.
По заявлению представителей МЧС России, загорелась сухая трава.
На данный момент возгорание локализовано.
В сети появилось видео с места инцидента.
Напомним, 5 октября в России горело здание Министерства иностранных дел, а перед этим в столице Чечни Грозном горел торговый комплекс.
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