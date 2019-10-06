Мир

В Москве тушили пожар в здании МИД России

В субботу, 5 октября, в России горело здание Министерства иностранных дел. Ранее в столице Чечни Грозном горел торговый комплекс «Гранд-Парк».

Как сообщает российский «Интерфакс», огонь на Смоленской площади в Москве вспыхнул в подвале здания вечером. До этого в подвале министерства проводились ремонтные работы.

В МИД уточнили, что возгорание произошло в одном из флигелей здания.

«В одном из флигелей здания МИД на Смоленке задымление. На месте работают пожарные», — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе российского МЧС подтвердили, что здание на МИДа горело, не разглашая подробностей.

Позже в самом министерстве заявили, что пожар локализован, а пострадавших нет.

Как сообщали «ФАКТЫ», в российском Красноярске произошел страшный пожар на улице Гусарова. Возгорание возникло посреди ночи на третьем этаже типового пятиэтажного дома. В огне погибли восемь человек, четверо из них — дети.

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