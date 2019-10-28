Эффективно ли утепление отдельной квартиры в многоэтажном доме?

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«Многие жители многоэтажек стараются утеплить свои жилища снаружи с помощью пенопласта, обустраивая „шубу“ по периметру квартиры. Мне кажется, что это не выход — по технологии следует утеплять весь фасад дома, только тогда можно ожидать эффекта. Да и выглядит дом с такими разноцветными заплатами заштукатуренного пенопласта крайне непривлекательно. Чем чревато такое „заплаточное“ утепление? И в какой последовательности жильцам лучше заниматься энергосбережением в многоквартирном доме?» Светлана Заглада, Киев Читайте также: Что делать, если в вашей квартире холодные батареи

Популярное в народе «заплаточное» утепление не находит поддержки у специалистов, так как в большинстве случаев выполнено с нарушением строительных, санитарных норм, к тому же не оправдывает цели.

— «Заплаточное» утепление в последние годы вошло в моду, хотя это не просто малоэффективный, но и вредный способ, — рассказала «ФАКТАМ» Вера Радченко, начальник Управления развития жилищно-коммунального хозяйства Киевской горгосадминистрации. — Такое утепление таит в себе серьезную опасность, ведь на краях «заплат» — на стыке «теплого» слоя и стены — образуются «точки росы». Там возникают микротрещины, которые в конечном счете могут привести к разрушению конструкции дома и образованию грибка на внутренней стене квартиры. Остановить или запретить такое массовое увлечение «утеплением» жилых строений невозможно — наказание для этого не предусмотрено. Подобные ситуации — наша беда. В этом убеждают и недавние события в Дрогобыче, где случилось обрушение конструкции жилого здания.

Утеплив отдельную квартиру, ее жители на самом деле не сэкономят средства. Возможно, температуру в жилище на пару градусов и удастся поднять, но последствия будут нерадостные. Ведь если для сохранения тепла держать закрыми металлопластиковые окна и не проветривать помещение, в нем может образоваться плесень, вывести которую крайне сложно. Кроме того, при таком утеплении исполнители, как правило, не соблюдают строительных норм и технологий. Например, по правилам должны использовать не легковоспламеняющийся пенопласт, а минвату с толщиной слоя не менее 10 см.

К вопросу энергосбережения следует подходить комплексно, тогда это будет эффективно. Об основных этапах термоммодернизации зданий можно узнать на сайте Школы осведомленного киевлянина.

Индивидуальная экономия в многоквартирном доме не даст ожидаемого результата, а реально достичь этого удастся лишь коллективно, договорившись об изменениях в своем доме.

Существуют муниципальные программы по совместному финансированию капремонтов. При этом установлена дифференцированная шкала: при ремонте лифта существует пропорция 95:5 (где большая часть затрат ложится на столичный бюджет, меньшая — на самих жильцов), крыши — 90:10, полная замена внутридомовых коммуникаций — 85:15, всего остального — 70:30. Чтобы стать участником данной программы, не нужно создавать общество совладельцев многоквартирного дома (ОСМД).

Как к ней подключиться? Сначала инициативная группа (три человека) от дома обращается в свою управляющую компанию с запросом на определенный вид работ. Например, решили утеплть трубы на крыше. Управитель подсчитывает предстоящие расходы, а озвученные цифры (в пропорции 70:30) жители дома должны утверждать на общем собрании жильцов. Если решили заменить входные двери и обустроить тамбур, такой вопрос под силу решить каждому подъезду самостоятельно (как и ремонт подъезда, лифта, замена окон), согласовав его с жильцами и зафиксировав в протоколе. В протоколе надо указать фамилии уполномоченных, контролирующих процесс ремонта, способ оплаты работ и уточнить финансовый взнос от каждой квартиры. Документ согласовывается и подписывается жильцами. После этого объявляется тендер, выбор подрядчика, выполнение работ, за которыми наблюдают уполномоченные от дома — чтобы материалы и качество ремонта полностью устраивали людей. Заканчивается процесс подписанием акта приема-передачи.

Пользуясь этой программой, можно модернизировать все конструктивные элементы дома, в том числе комплексно утеплить его. Чтобы поучаствовать в энергомодернизации своего дома, жителям следует знать, в какой последовательности нужно двигаться к цели. Во-первых, в доме должны быть приборы учета тепла и воды. Во-вторых, нужно провести энергоаудит здания, чтобы обнаружить, откуда улетучивается тепло. В-третьих, устанавить теплопункт, позволяющий по погоде регулировать подачу тепла в дом. Затем можно заниматься входными дверями, окнами, утеплением чердака. И только когда все щели заделаны, приступать, наконец, к утеплению фасадных стен дома.

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