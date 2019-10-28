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Здоровье и медицина

Предотвратить инсульт: где в Киеве бесплатно проверить здоровье (адреса)

17:37 28 октября 2019 62
Измерение давления
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

По случаю Всемирного дня борьбы с инсультом (29 октября) в течение недели — с 28 октября по 2 ноября — столичный департамент здравоохранения проводит оздоровительно-профилактическую акцию. В диагностических центрах киевляне смогут проконсультироваться (посетители и пациенты по показаниям лечащих врачей) и обследоваться на предмет выявления сердечно-сосудистых патологий.

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Желающие могут попасть на прием к неврологам, пройти инструментальные и лабораторные исследования (по медицинским показаниям). Кроме того, можно узнать о персональных рисках возникновения проблем со здоровьем в пунктах проекта «Врач в вашем доме», которые специально будут работать в субботу, 2 ноября.

Профилактическая акция проводится:

Голосеевский район

29 октября — 2 ноября (9:00—14:00)

«Консультационно-диагностический центр» (КНП КДЦ) — проспект Голосеевский, 59а;

Дарницкий район

29 октября — 2 ноября (9:00—14:00)

КНП КДЦ № 1 — улица Вербицкого, 5;

Деснянский район

29−31 октября (09:00—10:00, 13:00—15:00,18:00−19:00), 1 ноября (13:00—15:00)

КНП КДЦ — улица Закревского, 81/1;

Днепровский район

29 октября — 2 ноября (9:00—13:00)

КНП КДЦ, филиал № 1 — улица П. Запорожца, 26;

Оболонский район

29 октября — 2 ноября (9:00—14:00)

КНП КДЦ — улица Тимошенко, 14;

Печерский район

29 октября — 2 ноября (9:00—14:00)

КНП КДЦ — улица Подвысоцкого, 13;

Подольский район

29 октября — 2 ноября (9:00—13:00)

КНП КДЦ — улица Мостицкая, 9;

Святошинский район

29 октября — 1 ноября (9:00—14:00)

КНП КДЦ — улица Симиренко, 10;


Соломенский район

29 октября — 2 ноября (9:00—14:00)

КНП КДЦ — улица Гарматная, 36;

Шевченковский район

29 октября — 1 ноября (9:00—13:00)

КНП КДЦ — улица Саксаганского, 100.


Кроме того, в размещенных по городу пунктах (палатках) с 28 октября по 2 ноября можно проконсультироваться у врача, проверить артериальное давление, провести лабораторные исследования (по медицинским показаниям):


Голосеевский район

  • 29 октября (11:00—14:00) — ЦПМСП № 2, улица Срибнокильская, 22 («Аптека низких цен»);
  • 29 октября — 1 ноября (9:00—12:00) — ЦПМСП № 2, улица Б. Васильковская, 102 (почта);
  • 29 октября — 1 ноября (10:00—13:00) — Центр первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП) № 1, проспект Голосеевский, 42;
  • 29 октября (11:00—14:00), 1 ноября (11:00—13:00) — улица Бориспольская, 34 (аптека № 56);
  • 29 октября — 1 ноября (10:00—13:00) — улица Вербицкого, 5, каб. № 202, 224; улица Вербицкого, 18 (аптека № 62);
  • 1 ноября (11:00—13:00) — улица Днепровская набережная, 19б (центр оказания админуслуг);

Дарницкий район

  • 29 октября (10:30—13:00) — ЦПМСП № 3, улица Боровая, парк Партизанской славы;

Деснянский район

  • 29 октября (08:00—10:00) — бульвар Перова, 15 (аптека № 79);
  • 29 октября (09:00—12:00) — ЦПМСП № 3, улица Матеюка, 3, 1 этаж; улица Курчатова, 18а, 1 этаж;
  • 29 октября — 1 ноября (10:00—13:00) — ЦПМСП № 1, проспект Маяковского, 47; ЦПМСП № 2, улица Драйзера, 19;
  • 30 октября (11:00 -14:00) — улица Шолом-Алейхема, 18;
  • 30 октября — 1 ноября (08:00—10:00) — улица Курнатовского, 7;
  • 31 октября (10:00—13:00) — ЦПМСП № 4, проспект Маяковского, 73а (аптека № 81);

Днепровский район

  • 29 октября — 1 ноября (09:00—12:00) — ЦПМСП № 2, улица Березняковская, 8 (аптека № 106), амбулатория №№ 1, 2 — улица Червоноткацкая, 31; амбулатории №№ 3, 4 — улица Бойченко, 4а; амбулатория № 1 — улица Сергиенко, 23; амбулатория № 2 — улица Двинская, 19; амбулатория № 3 — улица Алматинская, 2; амбулатория № 4 — улица Новаторов, 4; амбулатория № 5 — улица Алматинская, 37б; амбулатория № 6 — улица Рогозовская, 6; амбулатория № 7 — пер. Лобачевского, 2;
  • 29 октября (09:00—13:00) — улица Раисы Окипной, 9 (аптека № 109);
  • 30 октября (09:00—13:00) — улица Шептицкого, 24;
  • 31 октября (09:00—13:00) — улица Русановская набережная, 24/51 (аптека № 103);
  • 1 ноября (09:00—13:00) — улица Энтузиастов, 13а;
  • 2 ноября (09:00—13:00) — улица Шептицкого, 5;

Оболонский район

  • 29 октября (11:00—14:00) — улица Рокоссовского, 4 (аптека № 55);
  • 29 октября — 2 ноября (09:00—12:00) — улицы Иорданская, 26, 1 этаж, Тимошенко, 14, 1 этаж;
  • 30 октября, 1 ноября (11:00—14:00) — улица Тимошенко, 16, 1 этаж, центр оказания админуслуг;
  • 31 октября (11:00—14:00) — улица П. Панча, 7б (центр занятости);

Печерский район

  • 29 октября — 1 ноября (09:00—10:00) — амбулатории №№ 1,2, улица Мазепы, 2; амбулатория № 3 — улица Мечникова, 8; амбулатории №№ 4, 10 — улица Цитадельная, 5/9; амбулатория № 5 — Тверской тупик, 10; амбулатории №№ 6, 8, 9 — улица Подвысоцкого, 4а; амбулатория № 7 — улица Заньковецкой, 1/3;

Подольский район

  • 29 октября (11:00—14:00) — амбулатория № 4, улица Кирилловская, 107; 10:00—13:00 — проспект Свободы, 22, 2 этаж;
  • 30 октября (11:00—14:00) — амбулатория № 1, улица Волошская, 47, каб. 322, 10:00—13:00 — проспект Свободы, 22 (аптека № 51);
  • 31 октября (11:00—14:00) — амбулатория № 2, улица Волошская, 47, каб. 113; 10:00—13:00 — проспект Свободы, 22, 4 этаж;
  • 1 ноября (11:00—14:00) — амбулатория № 5, улица Мостицкая, 9, каб. 205, 10:00—13:00 — улица Полковая, 57;
  • 2 ноября (10:00—13:00) — улица Мостицкая, 9;

Святошинский район

  • 29 октября (08:30—10:30) — улица П. Куринного, 2, 1 этаж;
  • 29 октября, 1 ноября (09:00—10:00), 30 октября, 2 ноября (09:00—14:00) — проспект Победы, 148/1;
  • 29 октября — 2 ноября (09:00—10:00) — улицы Чернобыльская, 5/7, Булаховского, 26, Котельникова, 95, бульвар Вернадского, 53;
  • 30 октября — 1 ноября (09:00—12:00) — проспект Победы, 97 (центр оказания админуслуг);

Шевченковский район

  • 29 октября (10:00—13:00) — ЦПМСП № 1, улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация);
  • 30 октября (10:00—13:00) — ЦПМСП № 2, улица Сечевых Стрельцов, 10 (аптека № 7);
  • 31 октября (10:00—13:00) — ЦПМСП № 3, улица Б. Хмельницкого, 24;
  • 1 ноября (10:00—13:00) — улица Исаакяна, 2 (аптека № 90).

Напомним, что в столице работает консультационно-информационная служба «Здоровье — совет врача по телефону 15−83» (бесплатно со стационарного телефона Киева), где можно получить консультацию и совет медиков (в том числе в выходные и в праздники).

Кроме того, в Киеве работают коммунальные центры круглосуточной стоматологической помощи: для взрослых — на улице Шота Руставели, 26 (имеется хирургический кабинет, стерилизационная, рентген-кабинет, бесплатно обслуживают участников АТО), детский — на улице Подвысоцкого, 4б (на базе детской клинической больницы № 7).

Ранее «ФАКТЫ» публиковали адреса медучреждений в Киеве, в которых можно сделать прививку от гриппа.

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