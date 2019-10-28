Предотвратить инсульт: где в Киеве бесплатно проверить здоровье (адреса)

Здоровье и медицина

По случаю Всемирного дня борьбы с инсультом (29 октября) в течение недели — с 28 октября по 2 ноября — столичный департамент здравоохранения проводит оздоровительно-профилактическую акцию. В диагностических центрах киевляне смогут проконсультироваться (посетители и пациенты по показаниям лечащих врачей) и обследоваться на предмет выявления сердечно-сосудистых патологий.

Желающие могут попасть на прием к неврологам, пройти инструментальные и лабораторные исследования (по медицинским показаниям). Кроме того, можно узнать о персональных рисках возникновения проблем со здоровьем в пунктах проекта «Врач в вашем доме», которые специально будут работать в субботу, 2 ноября.

Профилактическая акция проводится:

Голосеевский район

29 октября — 2 ноября ( 9:00—14:00 )

«Консультационно-диагностический центр» (КНП КДЦ) — проспект Голосеевский, 59а;

Дарницкий район

29 октября — 2 ноября ( 9:00—14:00 )

КНП КДЦ № 1 — улица Вербицкого, 5;

Деснянский район

29−31 октября ( 09:00—10:00 , 13:00—15:00 ,18:00−19:00), 1 ноября ( 13:00—15:00 )

КНП КДЦ — улица Закревского, 81/1;

Днепровский район

29 октября — 2 ноября ( 9:00—13:00 )

КНП КДЦ, филиал № 1 — улица П. Запорожца, 26;

Оболонский район

29 октября — 2 ноября ( 9:00—14:00 )

КНП КДЦ — улица Тимошенко, 14;

Печерский район

29 октября — 2 ноября ( 9:00—14:00 )

КНП КДЦ — улица Подвысоцкого, 13;

Подольский район

29 октября — 2 ноября ( 9:00—13:00 )

КНП КДЦ — улица Мостицкая, 9;

Святошинский район

29 октября — 1 ноября ( 9:00—14:00 )

КНП КДЦ — улица Симиренко, 10;



Соломенский район

29 октября — 2 ноября ( 9:00—14:00 )

КНП КДЦ — улица Гарматная, 36;

Шевченковский район

29 октября — 1 ноября ( 9:00—13:00 )

КНП КДЦ — улица Саксаганского, 100.



Кроме того, в размещенных по городу пунктах (палатках) с 28 октября по 2 ноября можно проконсультироваться у врача, проверить артериальное давление, провести лабораторные исследования (по медицинским показаниям):



Голосеевский район

29 октября ( 11:00—14:00 ) — ЦПМСП № 2, улица Срибнокильская, 22 («Аптека низких цен»);

) — ЦПМСП № 2, улица Срибнокильская, 22 («Аптека низких цен»); 29 октября — 1 ноября ( 9:00—12:00 ) — ЦПМСП № 2, улица Б. Васильковская, 102 (почта);

) — ЦПМСП № 2, улица Б. Васильковская, 102 (почта); 29 октября — 1 ноября ( 10:00—13:00 ) — Центр первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП) № 1, проспект Голосеевский, 42;

) — Центр первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП) № 1, проспект Голосеевский, 42; 29 октября ( 11:00—14:00 ), 1 ноября ( 11:00—13:00 ) — улица Бориспольская, 34 (аптека № 56);

), 1 ноября ( ) — улица Бориспольская, 34 (аптека № 56); 29 октября — 1 ноября ( 10:00—13:00 ) — улица Вербицкого, 5, каб. № 202, 224; улица Вербицкого, 18 (аптека № 62);

) — улица Вербицкого, 5, каб. № 202, 224; улица Вербицкого, 18 (аптека № 62); 1 ноября ( 11:00—13:00 ) — улица Днепровская набережная, 19б (центр оказания админуслуг);

Дарницкий район

29 октября ( 10:30—13:00 ) — ЦПМСП № 3, улица Боровая, парк Партизанской славы;

Деснянский район

29 октября ( 08:00—10:00 ) — бульвар Перова, 15 (аптека № 79);

) — бульвар Перова, 15 (аптека № 79); 29 октября ( 09:00—12:00 ) — ЦПМСП № 3, улица Матеюка, 3, 1 этаж; улица Курчатова, 18а, 1 этаж;

) — ЦПМСП № 3, улица Матеюка, 3, 1 этаж; улица Курчатова, 18а, 1 этаж; 29 октября — 1 ноября ( 10:00—13:00 ) — ЦПМСП № 1, проспект Маяковского, 47; ЦПМСП № 2, улица Драйзера, 19;

) — ЦПМСП № 1, проспект Маяковского, 47; ЦПМСП № 2, улица Драйзера, 19; 30 октября (11:00 -14:00) — улица Шолом-Алейхема, 18;

30 октября — 1 ноября ( 08:00—10:00 ) — улица Курнатовского, 7;

) — улица Курнатовского, 7; 31 октября ( 10:00—13:00 ) — ЦПМСП № 4, проспект Маяковского, 73а (аптека № 81);

Днепровский район

29 октября — 1 ноября ( 09:00—12:00 ) — ЦПМСП № 2, улица Березняковская, 8 (аптека № 106), амбулатория №№ 1, 2 — улица Червоноткацкая, 31; амбулатории №№ 3, 4 — улица Бойченко, 4а; амбулатория № 1 — улица Сергиенко, 23; амбулатория № 2 — улица Двинская, 19; амбулатория № 3 — улица Алматинская, 2; амбулатория № 4 — улица Новаторов, 4; амбулатория № 5 — улица Алматинская, 37б; амбулатория № 6 — улица Рогозовская, 6; амбулатория № 7 — пер. Лобачевского, 2;

) — ЦПМСП № 2, улица Березняковская, 8 (аптека № 106), амбулатория №№ 1, 2 — улица Червоноткацкая, 31; амбулатории №№ 3, 4 — улица Бойченко, 4а; амбулатория № 1 — улица Сергиенко, 23; амбулатория № 2 — улица Двинская, 19; амбулатория № 3 — улица Алматинская, 2; амбулатория № 4 — улица Новаторов, 4; амбулатория № 5 — улица Алматинская, 37б; амбулатория № 6 — улица Рогозовская, 6; амбулатория № 7 — пер. Лобачевского, 2; 29 октября ( 09:00—13:00 ) — улица Раисы Окипной, 9 (аптека № 109);

) — улица Раисы Окипной, 9 (аптека № 109); 30 октября ( 09:00—13:00 ) — улица Шептицкого, 24;

) — улица Шептицкого, 24; 31 октября ( 09:00—13:00 ) — улица Русановская набережная, 24/51 (аптека № 103);

) — улица Русановская набережная, 24/51 (аптека № 103); 1 ноября ( 09:00—13:00 ) — улица Энтузиастов, 13а;

) — улица Энтузиастов, 13а; 2 ноября ( 09:00—13:00 ) — улица Шептицкого, 5;

Оболонский район

29 октября ( 11:00—14:00 ) — улица Рокоссовского, 4 (аптека № 55);

) — улица Рокоссовского, 4 (аптека № 55); 29 октября — 2 ноября ( 09:00—12:00 ) — улицы Иорданская, 26, 1 этаж, Тимошенко, 14, 1 этаж;

) — улицы Иорданская, 26, 1 этаж, Тимошенко, 14, 1 этаж; 30 октября, 1 ноября ( 11:00—14:00 ) — улица Тимошенко, 16, 1 этаж, центр оказания админуслуг;

) — улица Тимошенко, 16, 1 этаж, центр оказания админуслуг; 31 октября ( 11:00—14:00 ) — улица П. Панча, 7б (центр занятости);

Печерский район

29 октября — 1 ноября ( 09:00—10:00 ) — амбулатории №№ 1,2, улица Мазепы, 2; амбулатория № 3 — улица Мечникова, 8; амбулатории №№ 4, 10 — улица Цитадельная, 5/9; амбулатория № 5 — Тверской тупик, 10; амбулатории №№ 6, 8, 9 — улица Подвысоцкого, 4а; амбулатория № 7 — улица Заньковецкой, 1/3;

Подольский район

29 октября ( 11:00—14:00 ) — амбулатория № 4, улица Кирилловская, 107; 10:00—13:00 — проспект Свободы, 22, 2 этаж;

) — амбулатория № 4, улица Кирилловская, 107; — проспект Свободы, 22, 2 этаж; 30 октября ( 11:00—14:00 ) — амбулатория № 1, улица Волошская, 47, каб. 322, 10:00—13:00 — проспект Свободы, 22 (аптека № 51);

) — амбулатория № 1, улица Волошская, 47, каб. 322, — проспект Свободы, 22 (аптека № 51); 31 октября ( 11:00—14:00 ) — амбулатория № 2, улица Волошская, 47, каб. 113; 10:00—13:00 — проспект Свободы, 22, 4 этаж;

) — амбулатория № 2, улица Волошская, 47, каб. 113; — проспект Свободы, 22, 4 этаж; 1 ноября ( 11:00—14:00 ) — амбулатория № 5, улица Мостицкая, 9, каб. 205, 10:00—13:00 — улица Полковая, 57;

) — амбулатория № 5, улица Мостицкая, 9, каб. 205, — улица Полковая, 57; 2 ноября ( 10:00—13:00 ) — улица Мостицкая, 9;

Святошинский район

29 октября ( 08:30—10:30 ) — улица П. Куринного, 2, 1 этаж;

) — улица П. Куринного, 2, 1 этаж; 29 октября, 1 ноября ( 09:00—10:00 ), 30 октября, 2 ноября ( 09:00—14:00 ) — проспект Победы, 148/1;

), 30 октября, 2 ноября ( ) — проспект Победы, 148/1; 29 октября — 2 ноября ( 09:00—10:00 ) — улицы Чернобыльская, 5/7, Булаховского, 26, Котельникова, 95, бульвар Вернадского, 53;

) — улицы Чернобыльская, 5/7, Булаховского, 26, Котельникова, 95, бульвар Вернадского, 53; 30 октября — 1 ноября ( 09:00—12:00 ) — проспект Победы, 97 (центр оказания админуслуг);

Шевченковский район

29 октября ( 10:00—13:00 ) — ЦПМСП № 1, улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация);

) — ЦПМСП № 1, улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация); 30 октября ( 10:00—13:00 ) — ЦПМСП № 2, улица Сечевых Стрельцов, 10 (аптека № 7);

) — ЦПМСП № 2, улица Сечевых Стрельцов, 10 (аптека № 7); 31 октября ( 10:00—13:00 ) — ЦПМСП № 3, улица Б. Хмельницкого, 24;

) — ЦПМСП № 3, улица Б. Хмельницкого, 24; 1 ноября ( 10:00—13:00 ) — улица Исаакяна, 2 (аптека № 90).

Напомним, что в столице работает консультационно-информационная служба «Здоровье — совет врача по телефону 15−83» (бесплатно со стационарного телефона Киева), где можно получить консультацию и совет медиков (в том числе в выходные и в праздники).

Кроме того, в Киеве работают коммунальные центры круглосуточной стоматологической помощи: для взрослых — на улице Шота Руставели, 26 (имеется хирургический кабинет, стерилизационная, рентген-кабинет, бесплатно обслуживают участников АТО), детский — на улице Подвысоцкого, 4б (на базе детской клинической больницы № 7).

Ранее «ФАКТЫ» публиковали адреса медучреждений в Киеве, в которых можно сделать прививку от гриппа.



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