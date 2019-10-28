Группа ICU поддерживает украинские стартапы

Украина

В октябре финансовая группа ICU в рамках ежегодного (шестого по счету) Украинского финансового форума провела стартап-батл Odesa Demo Day между 11 участниками, большинство из которых представляли Украину. В ICU уверены, что украинские стартапы имеют огромный потенциал для глобального успеха, но им необходимы инвестиции и грамотное менторство. Главный приз конкурса — 10 тыс. долларов США. В жюри были украинские и международные венчурные инвесторы. У каждого стартапа было 5 минут на презентацию своей идеи и 5 минут на то, чтобы ответить на вопросы жюри. Многие стартаперы признавались, что для них денежный приз — не главная мотивация. Они пришли в поисках профессионального ментора и, конечно, для общения с потенциальными инвесторами.

Коротко о главных терминах

Под стартапами понимают бизнес, который только открывается и имеет шансы на быстрый, экспоненциальный рост. При этом стартап всегда основывается на некой инновационной бизнес-идее, именно в нее инвестируют.

Под венчурными инвестициями понимают вложение денег в реализацию такого проекта, имеющего высокую степень риска, поскольку он строится с нуля и на новой идее.

Менторство в венчурном бизнесе — это советы и рекомендации профессионалов, чаще всего — опытных инвесторов. Советами они готовы делиться с начинающими предпринимателями на протяжении длительного периода, помогая новой компании состояться.

Стартап-батл

Для конкурса отобрали самые разнообразные стартапы, предложившие продукты для не сходных рынков:

1. AGROXY — блокчейн экосистема, упрощающая торговлю сельскохозяйственной продукцией на региональном и международном рынках.

2. StudyDive — платформа, концептуально похожая на Booking.com, которая позволяет искать различные мероприятия из сферы образования.

3. Myhelix — программа, помогающая разрабатывать индивидуальные системы здорового питания с учетом анализа ДНК каждого потребителя.

4. EсoTyre — концепция экологичной переработки шин во вторсырье.

5. DJOOKY — платформа на основе блокчейна, позволяющая вкладывать деньги в музыку.

6. Comin Systems — технологии, направленные на увеличение объемов интернет-продаж через совершение читателем контента импульсивных покупок.

7. Hideez — цифровой брелок для безопасного хранения данных.

8. ESM. one — сервис для любителей e-sports, облегчающий мониторинг спортивных состязаний и аналитики по ним на различных онлайн-ресурсах.

9. Eurosender — цифровая платформа для создания эффективного автоматизированного логистического отдела.

10. UPSWOT — проект для малого и среднего бизнеса, призванный обеспечить структурирование и анализ бухгалтерии, данных из электронных кошельков, CRM-систем, eCommerce-площадок в автоматическом режиме.

11. Cardiomo — устройство, которое фиксирует ряд важных параметров работы организма, а затем анализирует их и передает данные на смартфоны лиц, введенных в систему (например, самого пользователя, его родственников и врача).

Перед стартом соревнования выступил Даниэль Хюльм — ведущий мировой эксперт по использованию искусственного интеллекта в бизнес-проектах. В своей презентации он приоткрыл ближайшее будущее — как искусственный интеллект повлияет на прибыльность финансовых гигантов, в чем риски использования искусственного интеллекта правительствами и что будет со странами, проигрывающими гонку технологий.

Как отметил учредитель группы ICU Макар Пасенюк, «в Украине огромное количество талантливых ІТ-специалистов, которые разрабатывают высокотехнологичные решения для международных компаний и лидируют в мировых рейтингах по соотношению качества и стоимости работы. Поэтому для украинских инженеров, вышедших на такой уровень, нужно создать экосистему внутри своей страны, которая позволит им выпустить здесь собственный продукт. Над построением такой экосистемы и работает ICU».

По словам Пасенюка, в 2018 г. в мире осуществлено венчурных инвестиций на сумму 343 миллиардов долларов, а в Украине — всего на 337 миллионов долларов.

«Это критически малый объем. Мы открыли новое направление деятельности — венчурный бизнес. За год в свой инвестиционный портфель отобрали 7 перспективных проектов. В долгосрочной перспективе планируем расширить портфель до 25 стартапов, при этом не меньше половины из них должно иметь отношение к Украине», — сказал Пасенюк.

По словам Романа Никитова, руководителя ICU Ventures, средний размер вложений ICU в один проект — около 500 тыс. долларов США, а стратегия инвестирования — следующая: вложение будет считаться успешным в том случае, если спустя 3 года капитализация стартапа хотя бы удвоится.

Кроме своей основной деятельности, ICU Ventures занимается поддержкой отечественных стартапов, помогая им налаживать отношения с потенциальными партнерами, инвесторами и получать менторство профессионалов с мировым именем.

Роман Никитов

Роман Никитов отметил, что на таких мероприятиях стартапы могут громко заявить о себе и зажечь своей идеей собравшихся в зале инвесторов. При этом ICU организует такие ивенты для стартапов как в Украине, так и за рубежом, в том числе в Кремниевой долине.

Как проекты попадают в портфель ICU Ventures?

Роман Никитов рассказал, по каким критериям ICU Ventures отбирала стартапы в свой инвестиционный портфель. Обращали внимание на 3 составляющие: команда, продукт, рынок.

«Команда должна быть очень амбициозной, готовой не только предложить новый продукт, но и создать новый рынок под него. Профессионализм членов команды помогает увидеть возможности там, где другие их не заметили. Удачный пример — стартап Petcube. Его команда создала рынок цифровых приборов для домашних животных и удерживает на нем пальму первенства. Продукт, который предлагает стартап, должен быть интуитивно понятным для потенциальных потребителей. Одним из удачных примеров, подтверждающих этот тезис, стало инвестирование ICU Ventures в сервис Smart Commerce, который не только предоставляет информацию о продуктах, но и позволяет потребителю покупать их напрямую у ритейлера, совершая минимум действий. Кроме того, новый бизнес должен иметь географический потенциал, который позволит его масштабировать глобально, а не развивать только в одной или двух странах», — сказал Никитов.

Кто победил?

В конкурсе Odesa Demo Day 2019 победил стартап EсoTyre, предложивший метод переработки шин, который не наносит вред экологии и к тому же позволяет получить вторсырье.

Макар Пасенюк отметил, что на Украинском финансовом форуме с 2014 года фрагментарно поднимался вопрос о венчурном инвестировании, и к 2019 году прогресс в развитии этого рынка позволил организовать уже отдельный ивент, посвященный только стартапам.

Также учредитель группы ICU не мог пройти мимо замечательной новости. Накануне Odesa Demo Day стало известно, что в украинский сервис Grammarly, который занимается проверкой правописания, было инвестировано 90 млн долларов США. Это помогло ему стать первой компанией с украинскими корнями, стоимость которой составила более 1 млрд долларов США.

В Украине ежегодно проводится уже по несколько стартап-ивентов, но, по словам Вадима Роговского, владельца стартапа 3Dlook, Odesa Demo Day на их фоне выделялась впечатляющим разнообразием стартап-продуктов и высоким качеством презентаций.

Как подытожил победитель стартап-батла Назар Халавка из EcoTyre, такие мероприятия очень полезны для молодых стартапов: «Разработчики получают возможность заявить о себе, понять, каких усовершенствований требует их продукт, и, конечно же, найти хорошего инвестора».

Для справки Группа ICU — одна из ведущих финансовых групп Украины. Учредителями группы являются Макар Пасенюк и Константин Стеценко. Активы под управлением группы оцениваются в сумму свыше $ 500 млн, что позволяет ICU оставаться лидером по управлению активами в Украине. Группа предоставляет инвестиционно-банковские услуги: реализация М&А-сделок, реструктуризация долгов, работает на рынках акционерного и долгового капитала. ICU также проводит дилерские операции, занимается брокерским обслуживанием физических и юридических лиц. Аналитики группы ICU ежедневно рассчитывают и публикуют валютные индексы, системно проводят анализ рынков облигаций, готовят макроэкономические обзоры.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter