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Хотели вернуться к маме: подробности ЧП с детьми, выпавшими из окна под Одессой
Малолетние дети, выпавшие из окна больницы в Великой Михайловке под Одессой, госпитализированы в областную детскую клиническую больницу. Как сообщили в Одесской обладминистрации (ОГА), «жизни малышей, выпавших из окна больницы, ничего не угрожает. Состояние мальчика удовлетворительное, его сестра в тяжелом состоянии, но с положительной динамикой. За ними постоянно ведется медицинское наблюдение». Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на Харьковщине 20-месячную девочку, выпавшую из окна, спасли, благодаря неравнодушным людям.
«Состояние мальчика, ему два года, удовлетворительное, а состояние девочки — в позитивной динамике, ей пять лет, сейчас она находится в реанимации. Угрозы для их жизни нет», — сообщил и.о. директора департамента здравоохранения ОГА Игорь Гинжул.
Он рассказал, что детей из неблагополучной семьи забрали для обследования в Великомихайловскую райбольницу. Вечером их уложили спать, но дети хотели вернуться к маме и ночью выпрыгнули в окно второго этажа.
«Проведено служебное расследование, вынесены выговоры заведующей отделением, медсестре и санитарке. Позже подписан указ об увольнение медсестры, которая была ответственна за технику безопасности в данном отделении», — уточнил Гинжул.
Как сообщили в областной детской клинической больнице, малышам уже провели полное обследование и сделали томографию, сейчас они находятся в разных отделениях.
«Детей к нам доставили в шоковом состоянии. После обследования установлено, что у девочки открытая черепно-мозговая травма, она в тяжелом состоянии и находится в реанимации. Мальчик — в отделении травматологии, у него травма грудного отдела позвоночника», — рассказала исполняющая обязанности главврача областной детской больницы Татьяна Покатилова.
После того как состояние детей улучшится, с ними будут работать психологи.
Сейчас полицейские пытаются установить личность и разыскать мать ребятишек.
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Ранее в Луцке 11-месячный малыш выпал из окна квартиры на пятом этаже. Ребенка удалось спасти прохожим.
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