"Евробляхеры" требуют снижения размера платежей за растаможку авто: озвучены детали

Украина

Активисты организации «АвтоЕвроСила» заявили о возможности внесения новых изменений в законе о легализации т.н. «евроблях». По их словам, речь идет прежде всего об отмене коэффициентов по возрасту подержанного авто.

«Ставка будет 35%. Это будет формула закона 2611 (действующего закона. Ред.), но без коэффициента возраста. Плюс НДС и пошлина. Это получится приблизительно 35%», — объяснил один из представителей «АвтоЕвроСилы» Иван Казачук после обсуждения этого вопроса во время круглого стола в Министерстве инфраструктуры.

«Присутствовали представители Министерства финансов, Минэкономики и Минэкологии… представители ГФС и таможенной службы. Главным тезисом разговора было мнение, что нужно принимать законодательство, которое будет касаться всех автомобилей…», — сказал он.

Вместе с тем, активисты признали, у Минфина есть вопросы к новой формуле, ведь тогда придется менять запланированные в бюджете суммы поступлений от растаможки авто на еврономерах.

Напомним, ранее Кабинет министров отложил до 1 января 2020 года введение штрафов для владельцев нерастаможенных авто на еврономерах.



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