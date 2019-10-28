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Украинец стал чемпионом мира по шахматам среди юниоров (фото)
Уроженец города Черноморска Одесской области Евгений Штембуляк стал чемпионом мира среди юниоров (в возрастной категории до 20 лет). Как сообщили в Федерации шахмат Украины, молодежное первенство планеты проходило в столице Индии Дели. В состязаниях участвовало 78 игроков, среди которых 15 гроссмейстеров и 33 международных мастера. Напомним, украинская легкоатлетка (прыжки в высоту) Ярослава Магучих победила в номинации «Восходящая звезда» на церемонии награждения лучших легкоатлетов Европы.
Евгений Штембуляк уверенно прошел всю дистанцию. Захватив лидерство после пятого тура, он не отпустил его до самого конца — семь побед и четыре ничьи.
Победа в последнем туре принесла ему итоговые девять очков из 11 возможных и «чистое» первое место.
Решающую партию Евгений провел против представителя РФ Володара Мурзина, который сдался на 63-м ходу.
В чемпионате среди девушек удачнее всех украинок выступила Мария Бердник. Она набрала 8 очков из 11 возможных, что позволило ей и в итоге занять 4-е место.
Ранее лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина победно стартовала на итоговом турнире в китайском городе Шэньчжене.
Фото предоставлено Евгением Штембуляком
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