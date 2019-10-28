Рада готовит обращение к Конгрессу США из-за «Азова»: опубликован текст

Украина

Во фракции «Слуга народа» инициировали принятие обращения к Палате представителей Конгресса США, которая в резолюции от 16 октября назвала Отряд специального назначения «Азов» «террористической организацией».

Депутаты приводят официальное название «Батальона Азов»: «Отдельный отряд специального назначения „Азов“ — воинская часть 3057 Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины».

«В вашем письме, а также из открытых источников информации, мы не нашли какой-либо информации, которая могла бы служить подтверждением причастности подразделения „Азов“ к террористическим актам в Новой Зеландии, или относительно вербовки в ряды подразделения „Азов“ американских граждан и других утверждений, содержащихся в упомянутом письме государственного секретаря США господина Помпео от 16 октября 2019 года», — говорится в проекте обращения.

Депутаты отмечают, что попытки назвать одно из официальных подразделений Национальной гвардии Украины террористической организацией, или overseas violent white supremacist extremist group, «ложатся тяжелым бременем на нашу совесть и с болью отзываются в сердцах украинских военнослужащих, ветеранов и добровольцев, принимавших участие в войне на Донбассе и продолжающих защищать независимость Украины от российской агрессии».

В связи с этим народные избранники призывают всех причастных должностных лиц США проявить «сдержанность и непредвзятость» в этом вопросе, и перед принятием любого решения провести более тщательное расследование.

16 октября группа из 40 членов Палаты представителей США во главе с демократом Максом Роузом потребовали от госсекретаря Майкла Помпео объяснений, почему «некоторые экстремистские формирования», среди которых был указан «отряд «Азов», до сих пор не включены в список международных террористических организаций (FTO).

В ответ экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что если вдруг «Азов» признают террористической организацией в США, «это будет почти нокаут добровольческому движению и нокдаун Украине».

Напомним, в последние дни ветераны полка «Азов» снова оказались в центре внимания в Украине после перепалки одного из них с президентом на линии разграничения.

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