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Политика

Кабмин определился с руководителями пяти областей Украины

20:58 28 октября 2019 460
Премьер-министр Алексей Гончарук
Инф. «ФАКТОВ»

Правительство Украины на выездном заседании в Мариуполе 28 октября принял решение о согласовании назначения руководителей пяти украинских регионов:

  • Волынской области — Погуляйко Юрия Михайловича;
  • Полтавской области — Синегубова Олега Васильевича;
  • Сумской области — Пащенко Инну Алексеевну;
  • Хмельницкой области — Габинета Дмитрия Анатольевича;
  • Черновицкой области — Осачука Сергея Дмитриевича.

Кроме того, приняты решение об увольнении заместителя Министерства развития общин и территорий Эдуарда Кругляка, заместителя министра инфраструктуры Юрия Лавренюка и главы Государственного агентства водных ресурсов Ирины Овчаренко.

Напомним, новым председателем Киевской облгосадминистрации стал бизнесмен-застройщик из Харькова Алексей Чернышов. Он сменил на этой должности Михаила Бно-Айрияна.

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