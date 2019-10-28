Кабмин определился с руководителями пяти областей Украины

Политика

Правительство Украины на выездном заседании в Мариуполе 28 октября принял решение о согласовании назначения руководителей пяти украинских регионов:

Волынской области — Погуляйко Юрия Михайловича;

Полтавской области — Синегубова Олега Васильевича;

Сумской области — Пащенко Инну Алексеевну;

Хмельницкой области — Габинета Дмитрия Анатольевича;

Черновицкой области — Осачука Сергея Дмитриевича.

Кроме того, приняты решение об увольнении заместителя Министерства развития общин и территорий Эдуарда Кругляка, заместителя министра инфраструктуры Юрия Лавренюка и главы Государственного агентства водных ресурсов Ирины Овчаренко.

Напомним, новым председателем Киевской облгосадминистрации стал бизнесмен-застройщик из Харькова Алексей Чернышов. Он сменил на этой должности Михаила Бно-Айрияна.

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