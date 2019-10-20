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Политика

Глава Киевской ОГА внезапно уходит в отставку: фото заявления

13:02 20 октября 2019 101
Михаил Бно-Айриян
Инф. «ФАКТОВ»

Глава Киевской областной государственной администрации Михаил Бно-Айриян уходит в отставку. Об этом он написал в Facebook, где опубликовал свое заявление об отставке.

Как сообщил в сети пользователь Руслан Благой, на место Бно-Айрияна будет назначен выходец из Харькова Чернышев.

«Бно-Айриян уходит с поста главы Киевской ОГА. Вместо него будет харьковчанин Чернышов», — написал он.

Напомним, что Михаил Бно-Айриян — украинский дипломат и управленец, заместитель директора Государственного предприятия «Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» по коммуникациям и международному сотрудничеству. Автор и руководитель проекта «Стратегии энергетической дипломатии Украины».

Как писали «ФАКТЫ», Бно-Айриян был назначен президентом Украины Владимиром Зеленским в июле 2019 года. Церемонию его представления Зеленский провел в Борисполе.

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