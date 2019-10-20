- 13:02 Глава Киевской ОГА внезапно уходит в отставку: фото заявления
- 12:50 Я себя ненавижу: шокирующее признание участницы «Х-фактора»
- 12:49 Украина перейдет на зимнее время: когда переводить часы
- 12:39 В Киеве из-за Шулявского моста снова перекрыли Проспект Победы: фото с места событий
- 12:24 "Мужа отбросило метров на 30": подробности резонансной аварии на Житомирщине
- 12:16 Украинцы попали в ДТП в Венгрии: появились фото с места аварии
- 12:12 Муж подарил мне вишневый Jaguar, а я посвятила ему «серебро» чемпионата мира, — Марина Бех-Романчук
- 12:10 В Германии горел поезд с сотнями футбольных фанатов
- 11:54 Украинская звезда взбудоражила сеть постельным фото
- 11:40 Переименование Македонии не помогло: ЕС отказался от расширения
- 11:27 Кому нужно обязательно прививаться от гриппа: украинцам дали четкий ответ
- 11:25 Замминистра обвинил Верховную Раду в импорте электроэнергии из России
Глава Киевской ОГА внезапно уходит в отставку: фото заявления
Глава Киевской областной государственной администрации Михаил Бно-Айриян уходит в отставку. Об этом он написал в Facebook, где опубликовал свое заявление об отставке.
Как сообщил в сети пользователь Руслан Благой, на место Бно-Айрияна будет назначен выходец из Харькова Чернышев.
«Бно-Айриян уходит с поста главы Киевской ОГА. Вместо него будет харьковчанин Чернышов», — написал он.
Напомним, что Михаил Бно-Айриян — украинский дипломат и управленец, заместитель директора Государственного предприятия «Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» по коммуникациям и международному сотрудничеству. Автор и руководитель проекта «Стратегии энергетической дипломатии Украины».
Как писали «ФАКТЫ», Бно-Айриян был назначен президентом Украины Владимиром Зеленским в июле 2019 года. Церемонию его представления Зеленский провел в Борисполе.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?