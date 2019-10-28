Зеленский назначил нового главу Киевской ОГА

Политика

Президент Владимир Зеленский сменил главу Киевской области. Михаил Бно-Айриян уволен, новым председателем Киевской облгосадминистрации стал бизнесмен-застройщик из Харькова Алексей Чернышов.

Ранее замену главы области согласовали в Кабмине. Ротация потребовалась, поскольку Бно-Айриян, отчитавшись о 100 днях при власти, неожиданно подал в отставку. Свое решение он не объяснял, ограничившись цитатой о том, что лучше не ползать на коленях и не умирать дважды.

42-летний Чернышов известен как специалист по инвестиционному банкингу, а также как участник наблюдательного совета ассоциации «Украинский клуб недвижимости».

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