24.85 / 25.14 27.43 / 27.87
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Зеленский назначил нового главу Киевской ОГА

15:02 28 октября 2019 148
зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Владимир Зеленский сменил главу Киевской области. Михаил Бно-Айриян уволен, новым председателем Киевской облгосадминистрации стал бизнесмен-застройщик из Харькова Алексей Чернышов.

Ранее замену главы области согласовали в Кабмине. Ротация потребовалась, поскольку Бно-Айриян, отчитавшись о 100 днях при власти, неожиданно подал в отставку. Свое решение он не объяснял, ограничившись цитатой о том, что лучше не ползать на коленях и не умирать дважды.

42-летний Чернышов известен как специалист по инвестиционному банкингу, а также как участник наблюдательного совета ассоциации «Украинский клуб недвижимости».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Танці з зірками судьи 2019

Поцелуй Дикусара и потеря сознания одной из фавориток: чем запомнился десятый эфир "Танців з зірками"

Крымский мост

Прикрывают провал яркими огнями: Крымский мост сняли с высоты (видео)

Денис Янтар

Карма прилетела: боец АТО, поспоривший с Зеленским в Золотом, яро агитировал голосовать за него на выборах

гороскоп

Рака ждут проблемы на работе, а Овна — ссора с любимым человеком: гороскоп на неделю

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер