США избавились от тела аль-Багдади "надлежащим образом"

Мир

В понедельник, 28 октября, глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Майк Милли провел специальный брифинг в Пентагоне, посвященный операции по ликвидации главаря «Исламского государства» (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади. Как уже сообщали «ФАКТЫ», террорист номер 1 в мире был обнаружен в своем логове на севере Сирии в 5 километрах от границы с Турцией. В операции принимали участие более 70 американских спецназовцев — бойцы отряда «Дельта» и рейнджеры. Аль-Багдади пытался бежать по тоннелю, но оказался в ловушке. В результате он взорвал свой пояс шахида. Вместе с ним погибли трое его детей.

Генерал Милли подчеркнул, что США не собираются обнародовать видео или фотографии проведенной операции, которые могли бы подтвердить гибель аль-Багдади. Он также добавил: «Захоронение его останков уже совершено. Все было проведено надлежащим образом».

Милли не стал уточнять, как и где именно захоронили то, что осталось от главаря ИГ. Он сообщил, что в ходе операции в тоннеле были захвачены двое взрослых мужчин. «Они живы, находятся под арестом в безопасном месте», — отметил генерал.

От аль-Багдади, по всей видимости, осталось не так много. Об этом еще 27 октября заявил на пресс-конференции президент США Дональд Трамп. «Как я уже говорил, наши парни забрали оттуда части тела. Осталось не так много. Это же был взрыв бомбы, которая находилось у него на теле. Но некоторые значительные части были, и наши парни их забрали», — сказал Трамп.

После этого у него спросили, проводилась ли экспертиза ДНК? Американский президент отметил, что ее провели «прямо на месте».

Тем временем специальный корреспондент американского телеканала Fox News по вопросам национальной безопасности Дженнифер Гриффин сообщила, что при взрыве уцелела голова аль-Багдади. На самом деле, на месте был проведен не тест ДНК, что практически невозможно, а спецназовцы использовали технологию распознания лица. Затем то, что осталось от главаря ИГ, доставили вертолетом в Ирак. И уже там провели тест ДНК. На получение результатов ушло около полутора часов.

И снова СМИ сравнивают, как поступили американцы в мае 2011 года, когда был ликвидирован Усама бен Ладен, и теперь — с аль-Багдади. Тогда лидера «Аль-Каиды» застрелили «морские котики». Его труп был идентифицирован. После получения подтверждения, что застрелен действительно бен Ладен, президент США Барак Обама распорядился похоронить его тело в водах Аравийского моря. В Вашингтоне опасались, что в противном случае место захоронения Усамы со временем превратится в место паломничества исламистов. Поэтому труп террориста, который нес ответственность за теракты 11 сентября 2001 года, доставили на борт авианосца «Карл Винсон». Американский офицер произнес несколько слов, соблюдая мусульманские традиции. Эти слова перевели на арабский, после чего опустили в море. Вашингтон распространил затем официальное заявление по этому поводу.

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