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Украина

Пенсию пересмотрят три раза: стало известно, кому увеличат выплаты в 2020 году

6:43 29 октября 2019 195
Пенсии
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине в новом бюджетном году, когда заработают новые параметры государственной сметы, запланированы три этапа повышения пенсий — в январе, июле и декабре.

Об этом пишет АиФ.

В январе должны повысить пенсии военным, а в июле и декабре — минимальную пенсию всем пенсионерам.

Так, «минималка», которая равняется размеру прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, вырастет на 8% - с 1638 до 1769 гривень (увеличение на 131 гривню).

Кроме того, на март будущего года запланирована индексация пенсий. Но она станет возможной только в том случае, если власть проведет реформу прожиточного минимума (ПМ), отвязав его от многих выплат и сделав его «реалистичным».

Нововведение может быть закреплено уже в ноябре, когда парламентарии будут голосовать за госбюджет2020 во втором чтении.

По словам депутата от «Слуги народа», председателя комитета по вопросам социальной политики Галины Третьяковой, мартовское повышение пенсии может состояться на уровне 12−13%.

Также проект госбюджета на 2020 год включает расходы на выплату пенсий и покрытие дефицита ПФУ в размере 172,6 млрд гривень.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с октября в Украине повысили требования к наличию минимального трудового стажа. Теперь, чтобы выйти на заслуженный отдых, нужно отработать не менее 26 лет. Тем гражданам, кому не хватает стажа, будут платить минимум. Характерно, что требования к наличию стажа будут происходить ежегодно — до тех пор, пока у всех выходящих на пенсию он не достигнет 35 лет. Конечно, при этом речь не идет о тех, кто работал во вредных условиях.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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