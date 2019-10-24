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В Украине с октября повысили трудовой стаж: кто сможет рассчитывать на пенсию (видео)
С октября в Украине повысили требования к наличию минимального трудового стажа. Теперь, чтобы выйти на заслуженный отдых, нужно отработать не менее 26 лет.
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Об этом в интервью одному из телеканалов рассказала заместитель начальника Главного управления пенсионного фонда в Днепропетровской области Наталья Корнийчук.
По ее словам, тем гражданам, кому не хватает стажа, будут платить минимум.
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Также специалист отметила, что требования к наличию стажа будут происходить ежегодно — до тех пор, пока у всех выходящих на пенсию он не достигнет 35 лет. Конечно, при этом речь не идет о тех, кто работал во вредных условиях.
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«Законодательством предусмотрено также и назначение пенсий в 63 года, но при наличии меньшего количества страхового стажа. На сегодняшний день право на назначение пенсий в 63 года имеют те лица, у которых стаж составляет менее 26 лет, от 16 до 26 лет», — рассказывает Наталья Корнийчук.
Напомним, что для того, чтобы новый пенсионер могу начать получать выплаты и подтвердить пенсионный стаж, ему понадобится несколько документов.
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Прежде всего, это трудовая книжка (а на основании ее записей и других документов — справки предприятий, учреждений и организаций), а также сведения из госархивов.
Также важно помнить, что согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» без уплаты взносов в Пенсионный фонд в страховой стаж пенсионера засчитывается:
- срочная служба в армии, уход за ребенком-инвалидом, воинская (не срочная) служба, отпуск по беременности и родам,
- отпуск по уходу за ребенком до 3 лет, срочная альтернативная (не воинская) служба, пребывание на фронте или участие в боевых действиях,
- инвалидность ввиду несчастного случая на производстве или профзаболевание,
- исполнение обязанностей родителей-воспитателей детских домов семейного типа,
- срок получения материальной помощи на профессиональную подготовку/переподготовку и повышение квалификации, а также период получения пособия по безработице.
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Как ранее сообщали «ФАКТЫ», депутаты от фракции «Европейская солидарность» внесли в Верховную Раду Украины законопроект о снижении зарплат народных депутатов до среднего уровня по стране. Согласно ему, зарплаты народных избранников должны снизиться в три раза. Сегодня у народного депутата зарплата фактически 63 тыс. грн. 28 тыс. грн — это с вычетом налогов. Еще 35 тыс. грн он получает с учетом так называемых «депутатских». Это на расходы — на бумагу, канцтовары, конверты и дорогу — и именно эта сумма не облагается налогами.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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