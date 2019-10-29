Герус, голосовавший за повышение тарифов, больше всех против формулы «Роттердам+», — адвокат

Украина

Формула «Роттердам+» не касается тарифов на электроэнергию для населения, но Андрей Герус больше убеждал в обратном, хотя именно он голосовал за повышение тарифов для населения, когда был членом НКРЭКУ. Об этом заявила адвокат экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка Ирина Одинец в эфире телеканала NewsOne.

«Формула Роттердам» не касается населения и никоим образом не влияет на население. Поэтому все заявления наших уважаемых правоохранителей и наших уважаемых депутатов о том, что «Роттердам+» влияет на население, — это ложная информация… Формула «Роттердам» — это прогнозируемая оптовая рыночная цена электроэнергии, которая устанавливает цену электроэнергии для крупных потребителей. Она не касается населения", — сказала Одинец.

Адвокат подчеркнула, что тарифы на электроэнергию для населения были установлены еще в 2015 году Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). И напомнила, что Андрей Герус, как член НКРЭКУ, в то время сам голосовал за повышение тарифов для населения.

«Тарифы для населения были установлены еще в 2015 году, и они были установлены четкими. Кстати, когда устанавливался тариф для населения, это постановление 220-е Национальной комиссии, даже господин Герус голосовал за повышение тарифов для населения. Сам господин Герус голосовал за 5 этапов повышения тарифов для населения. Однако господин Герус, хорошо понимая, что к населению относится только 220-е постановление, потом громче всех говорил о том, что это касается населения, формула „Роттердам“ касается населения. Формула „Роттердам“ прежде всего влияет на те крупные предприятия в Украине, в которых процент, заложенный в себестоимость или в стоимость продукции, зависит от того, сколько электроэнергии будет потрачено на производство», — пояснила Одинец.

Напомним, ранее экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк назвал дело «Роттердам +» местью Коломойского путем использования неэффективного, некомпетентного, незаконного давления с помощью НАБУ и САП. По его мнению, такие действия олигарха вызваны тем, что в период действия прозрачного рыночного ценообразования он недополучил прибыль от своих ферросплавных заводов, которые имеют большую энергоемкость.

Председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко заявила, что формула «Роттердам +» позволила украинцам сэкономить до 40 млрд грн., поскольку сдерживала рост тарифов на электроэнергию для населения.

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