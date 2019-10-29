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Оголили грудь в прямом эфире: двум моделям пожизненно запретили посещать матчи (фото 18+, видео)
Американские модели Джулия Роуз и Лорен Саммер оголили грудь во время матча главной лиги бейсбола (MLB) между «Вашингтон Нэшнлс» и «Хьюстон Астрос» (1:7).
В разгар поединка девушки синхронно подняли топы и обнажили грудь, что попало в объектив телеоператора. Бейсболиста смутило такое поведение девушек, из-за чего он не стал бросать мяч (увидеть девушек на видео можно в левом верхнем углу экрана).
Позже выяснилось, что девушки оказались Instagram-моделями, которые постят в сети довольно откровенные фото.
Кстати, на следующий день после инцидента Роуз опубликовала в Instagram письмо от MLB, уведомляющее ее о том, что из-за действий на трибунах накануне девушке, как и ее подруге, отныне пожизненно запрещено посещать матчи лиги. Красавиц обвинили в том, что они нарушили кодекс поведения болельщиков. А ведь, судя по фото в Instagram, они еще не один запрет нарушить могут…
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что пышногрудая фанатка лишила дара речи комментатора во время матча чемпионата мира.
Фото Instagram
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