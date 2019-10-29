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Пристайко заявил о начале разведения войск в Золотом

11:55 29 октября 2019 69
Зеленский в Золотом
Инф. «ФАКТОВ»

В районе поселка Золотое на Луганщине началось разведение войск. Об этом во вторник заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

По словам министра, следом разведут войска в Петровском.

«До самой встречи в „Нормандском формате“ будет разведение на тех участках, которые мы согласовали. В Золотом разведение происходит прямо сейчас. Мы стартуем с сегодняшнего дня», — заявил Пристайко журналистам в Мариуполе.

Напомним, согласно достигнутым на переговорах в Минске договоренностям, разведение сил в районе Золотого и Петровского должно было начаться при условии соблюдения режима прекращения огня на участке разведения в течение 7 дней. Боевики неоднократно срывали процесс разведения. Тем временем жители Золотого выступили против того, чтобы украинские военные покидали свои позиции. Кроме того, в Золотом находятся добровольцы, которые протестуют против разведения войск.

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