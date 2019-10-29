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До -3: синоптик дала прогноз погоды на 30 октября
В ночь на среду, 30 октября, как и прогнозировалось ранее, в Украине местами ожидаются заморозки — температура воздуха прогнозируется в диапазоне от — 3 до +3 градусов.
В южных регионах страны ночью будет немного теплее — до +7 градусов. По прогнозам синоптика Натальи Диденко, днем в среду будет достаточно прохладно — от +3 до +8 градусов, на юге — до +12 градусов.
«Осадки маловероятны, ночью и утром — туманы, а днем даже будут солнечные просветления. На Левобережье Украины северо-западный ветер может достигать сильных порывов», — предупреждает синоптик.
В Киеве 30 октября без осадков. Ночью 0−2 градуса мороза, в окрестностях до -3 градусов, днем +4 + 7 градусов.
«Холодная погода продлится до конца недели, а с начала следующей к нам снова придет потепление. Теплые деньки еще впереди, не вешайте посиневший нос, тем более, что отопление у большинства уже есть. А пока теплее одеваемся и отгоняем шапками с балабонами вирусы и простуды», — шутит Наталья Диденко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптики из Укргидрометцентра прогнозируют, что самыми холодными днями в ближайшее время будут 30 октября, а также 1 и 2 ноября.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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