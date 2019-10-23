Украина

Первые морозы и мокрый снег: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшее время

Действительно ли к нам идут серьезные холода, «ФАКТЫ» спросили у известных украинских синоптиков.

Как рассказала «ФАКТАМ» заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня тепло продержится в Украине до выходных.

— До конца этой недели в Украине удержится температурный фон 14—19, а на западе местами до 24 градусов тепла. А в понедельник, 28 октября, начнется снижение температуры, — рассказала синоптик. — Сначала в течение двух дней столбики термометров опустятся до 15 градусов тепла, а потом и до плюс 10. Холоднее всего будет 30 октября — 1, 2 ноября: ночью, до минус 3, а днем не выше 5 градусов тепла. Дожди возможны 28, 29 и 30 октября, а с похолоданием в начале ноября возможен даже небольшой мокрый снег.

В четверг, 24 октября, буде сухо, но ветрено — до 8 метров в секунду. Днем в Закарпатской и Херсонской областях воздух прогреется до 22 градусов тепла, а на севере столбики термометров не поднимутся выше отметки плюс 18.

В пятницу, 25 октября, будет сухая и ветреная погода. Днем в Закарпатской области воздух прогреется до 23 градусов тепла, на востоке страны будет не больше 16—18 градусов, а в Черниговской и Сумской областях — от 14 до 16.

В субботу, 26 октября, в Украине сохранится сухая и ветреная погода. Днем в Закарпатской области воздух прогреется до 20 градусов, а в Черниговской и Сумской областях столбики термометров не поднимутся выше 16−17 градусов тепла.

В воскресенья, 27 октября, днем будет сухо, но ветрено, до 10 метров в секунду. Днем на западе воздух прогреется до плюс 21, а вот на севере температура не поднимется выше отметки плюс 18.

Как рассказал «ФАКТАМ» народный синоптик Владимир Деркач, в конце октября придет похолодание: днем температура воздуха в конце октября будет хоть и плюсовой, но незначительно выше ноля.

«Последняя декада месяца будет холодной, но в самом конце снова придет потепление, — говорит народный синоптик. — А вот начало ноября будет относительно погожим, правда, время от времени будет идти небольшой дождь. На протяжении первой декады ноября и днем и ночью будет плюсовая температура. Вторая декада окажется холодной, возможны ночные морозы, в это время в Украину придут холода и осадки. В средине ноября на несколько дней потеплеет, а потом снова придет холод, который напугает зимними осадками в виде снега. Этот холод захватит и третью декаду месяца. Ожидаются осадки разной интенсивности, в некоторые дни — очень сильные. Температура воздуха будет минусовой».

А народный синоптик Леонид Горбаль сообщил в интервью «ФАКТАМ», что похолодание придет с 25 октября. «Дневная температура будет колебаться в пределах 7—10 градусов, а по ночам ожидается всего 2—3 градуса выше нуля. И до конца месяца потепления больше не будет. А первые морозы в Украину придут в средине ноября. Затем температура поднимется. Настоящую же зиму следует ожидать с 12 декабря», — отметил народный синоптик.

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Фото Людмилы МАСАЛОВОЙ, «ФАКТЫ»

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