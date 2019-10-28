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В Украине ударят морозы: синоптик назвала точную дату
С 30 октября в Украину вместе с антициклоном Oldenburgia придут морозы. Сейчас область повышенного атмосферного давления сосредоточена над Исландией, но к середине недели начнет определять погоду и в Украине.
Как сообщила синоптик Наталья Диденко, в период с 30 октября до 2 ноября ожидаются ночные морозы до -5 градусов. Днем температура будет колебаться от +4 до +7 градусов.
Что касается погоды 29 октября, то, как и было обещано синоптиками, атмосферный фронт принесет дожди в западные и северные области. Также кратковременные дожди возможны в центре Украины и в Донецкой области. Ожидается +7…+13 градусов, на юго-востоке +12…+15, в Крыму до +17 градусов. Утром на дорогах сохраняется опасность из-за туманов.
О том, каких погодных сюрпризов ждать в нчале ноября, читайте в материале «ФАКТОВ» «Первые морозы и мокрый снег: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшее время».
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!