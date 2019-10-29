Послушать оперу «Аида» в исполнении украинских артистов в Луксор пожаловала королева Иордании

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Это просто фантастика! Украинские артисты и музыканты на два вечера превратили египетский Луксор, который называют музеем под открытым небом, в место действия знаменитой оперы Джузеппе Верди «Аида». Эта опера, события в которой разворачиваются в период правления фараонов, была написана по заказу для Каирского оперного театра. А выдуманное имя главной героини произведения Аида стало столь популярным, что им называют девочек во всем мире.

И вот беспрецедентное событие: 150 украинских артистов и музыкантов выступили в Луксоре перед тысячами зрителей, среди которых были туристы со всего мира. В постановке участвовали артисты симфонического оркестра «INSO-Львів» и капеллы «ДУМКА». Дирижировали Оксана Лынив и Маргарита Гриневецкая. Арт-директор — Андрей Маслаков.

— Послушать оперу, которая считается одной из визитных карточек Египта, пожаловала и королева Иордании Рания аль-Абдалла со своей свитой, — рассказывает киевский музыкальный критик Ольга Стельмашевская, которой посчастливилось наслаждаться оперой «Аида» в Луксоре. - Постановка «Аиды» была осуществлена у подножия храма царицы-фараона Хатшепсут, который является шедевром древнеегипетской архитектуры. Он и стал главной декорацией постановки.

К слову, сюжет оперы основан на реальных событиях. История любви египетского полководца Радамеса и нубийской красавицы Аиды описана на папирусе, который был обнаружен французским египтологом Огюстом Мариеттом.

Премьера оперы Джузеппе Верди «Аида» состоялась 150 лет назад. В театр прибыл весь высший свет Каира, а также многочисленные почетные гости из разных стран мира. С тех пор опера исполнялась на самых престижных сценах мира.

В знаменитом храме Луксора в последний раз театральные постановки можно было увидеть в 1990 годах. Как известно, в 1997 году в Луксоре произошло страшное событие — в результате террористического акта погибли 62 туриста, многие были ранены. С тех пор масштабные культурные мероприятия в историческом месте не проводились. Возродить традицию предложил Яссер Мустафа Шабан, который выжил в тот страшный день 22 года назад. Постановка оперы «Аида» в Луксоре произвела настоящий фурор.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что Национальная опера Украины пополнилась современными мультимедийными проекторами, благодаря чему поставновки станут еще ярче.

«ФАКТЫ» также писали, что премьера «Севильского цирюльника» Джоаккино Россини произвела настоящий фурор в театральной жизни Украины. Герои Бомарше перенесены в современность. Они ездят на самокатах, снимают видео на смартфоны, играют на электрогитаре и знают, кто такой Дарт Вейдер.

Фото Александра Шамова

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