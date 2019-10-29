Полтора миллиарда гривен убытка: СМИ написали, кто банкротит «Центрэнерго»

Деньги

Коломойский поставляет российский уголь госкомпании по завышенной цене, а покупает для своих ферросплавных заводов по цене, которая ниже себестоимости. Это привело к резкому наращиванию убытков госкомпании. Так, ПАО «Центрэнерго» за период с января по сентябрь 2019 года понесло убытки в размере 1,49 миллиардов гривен против 489,5 миллионов гривен прибыли за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщил ExPro Electricity со ссылкой на портал госпредприятий.

Согласно опубликованным данным, чистый доход предприятия за 9 месяцев 2019 года сократился на 4% до 10,9 миллиардов гривен по сравнению с 9 месяцами 2018 года, а себестоимость реализованной продукции «Центрэнерго» за этот период составила 11,42 миллиардов грн.

В прошлом году Фонд госимущества проводил конкурс по приватизации государственного пакета акций (78,3%) «Центрэнерго», однако конкурс был отменен.

Накануне замглавы Офиса президента Юлия Ковалив заявила, что «наведение порядка» в компании и вывод ее на приватизацию займет до двух лет.

Напомним, интернет-издание «Капитал» сообщило, что госкомпанию «Центрэнерго» сознательно доводят до банкротства, чтобы снизить ее инвестпривлекательность и не допустить приватизации. В результате Коломойский продолжит с выгодой использовать товарно-финансовые потоки государственной энергогенерирующей компании.

Также в СМИ писали, что убытки, нанесенные продажей электроэнергии по заниженным ценам заводам Коломойского, составляют 690 млн грн за четыре месяца. В свою очередь глава Комитета по ТЭК Андрей Герус заявлял, что «Центрэнерго» увеличило производство и только с ноября начнет продавать электроэнергию на биржевых сегментах рынка по рыночной цене. Это подтверждает, что госкомпания «Центрэнерго» до настоящего времени продает электроэнергию по прямым контрактам предприятиям Коломойского.

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