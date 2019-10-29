Американская торговая палата просит снять с рассмотрения проект Геруса по энергетике, — СМИ

Политика

Законопроект «О внесении изменения в закон Украины «О рынке электрической энергии» (№ 2233) отменяет реформу энергорынка и может помешать синхронизации украинской энергосистемы с европейской, поэтому его нужно снять с рассмотрения. Об этом говорится в обращении Американской торговой палаты в Украине к председателю Комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКУ Андрею Герусу, сообщает «РБК-Украина».

«Предложенные нормы фактически отменяют механизмы реформированного рынка электроэнергии, в частности:

1) производители электрической энергии ограничиваются в своем праве выбирать сегменты рынка для продажи электроэнергии, а именно: до 01.07.2023 г. Регулятор будет иметь право принуждать производителей электроэнергии продавать электроэнергию на рынке «на сутки вперед». В действующей редакции закона такое ограничение устанавливалось только на год на начальном этапе запуска рынка.

2) фактически возрождается нелиберализованная система старого рынка путем закрепления права Регулятора до 01.07.2023 г. устанавливать предельные ограничения цен на конкурентных сегментах рынка, а именно на рынке «на сутки вперед», внутрисуточном рынке и балансирующем рынке", — отмечается в обращении.

В обращении напомнили, что Украина присоединилась к Энергетическому сообществу и должна обеспечить реформирование рынка электроэнергии на основе европейского энергетического законодательства.

По мнению экспертов компаний — членов Палаты, законопроект № 2233 нарушает обязательства Украины по Договору об учреждении Энергетического сообщества и соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в части реформирования энергетической отрасли, обеспечения справедливой конкуренции и создания условий интеграции в европейские рынки электроэнергии.

«Согласно Плану мероприятий по синхронизации объединенной энергосистемы Украины с объединением энергетических систем государств — членов ЕС, с 2022 года должен состояться переход объединенной энергосистемы Украины на параллельную работу с объединением энергосистем государств-членов ЕС и, соответственно, объединение рынков электрической энергии. Предложенные законопроектом изменения могут сделать невозможным такое объединение и стать на пути прихода в Украину международных игроков», — предупреждают авторы обращения.

Ранее Европейская Бизнес Ассоциация выразила обеспокоенность тем, что важные для энергетической отрасли законопроекты, в частности № 2233, были одобрены комитетом ВР по вопросам энергетики с нарушением регламентных норм.

Эксперт «Украинского института будущего» Андриан Прокип заявил, что нынешние законодательные инициативы от провластных депутатов об изменениях в сфере энергетики фактически возвращают страну к практике ручного регулирования рынка электроэнергии, что станет негативным сигналом для инвесторов.

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