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Американская торговая палата просит снять с рассмотрения проект Геруса по энергетике, — СМИ
Законопроект «О внесении изменения в закон Украины «О рынке электрической энергии» (№ 2233) отменяет реформу энергорынка и может помешать синхронизации украинской энергосистемы с европейской, поэтому его нужно снять с рассмотрения. Об этом говорится в обращении Американской торговой палаты в Украине к председателю Комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКУ Андрею Герусу, сообщает «РБК-Украина».
«Предложенные нормы фактически отменяют механизмы реформированного рынка электроэнергии, в частности:
1) производители электрической энергии ограничиваются в своем праве выбирать сегменты рынка для продажи электроэнергии, а именно:
2) фактически возрождается нелиберализованная система старого рынка путем закрепления права Регулятора
В обращении напомнили, что Украина присоединилась к Энергетическому сообществу и должна обеспечить реформирование рынка электроэнергии на основе европейского энергетического законодательства.
По мнению экспертов компаний — членов Палаты, законопроект № 2233 нарушает обязательства Украины по Договору об учреждении Энергетического сообщества и соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в части реформирования энергетической отрасли, обеспечения справедливой конкуренции и создания условий интеграции в европейские рынки электроэнергии.
«Согласно Плану мероприятий по синхронизации объединенной энергосистемы Украины с объединением энергетических систем государств — членов ЕС, с 2022 года должен состояться переход объединенной энергосистемы Украины на параллельную работу с объединением энергосистем государств-членов ЕС и, соответственно, объединение рынков электрической энергии. Предложенные законопроектом изменения могут сделать невозможным такое объединение и стать на пути прихода в Украину международных игроков», — предупреждают авторы обращения.
Ранее Европейская Бизнес Ассоциация выразила обеспокоенность тем, что важные для энергетической отрасли законопроекты, в частности № 2233, были одобрены комитетом ВР по вопросам энергетики с нарушением регламентных норм.
Эксперт «Украинского института будущего» Андриан Прокип заявил, что нынешние законодательные инициативы от провластных депутатов об изменениях в сфере энергетики фактически возвращают страну к практике ручного регулирования рынка электроэнергии, что станет негативным сигналом для инвесторов.
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