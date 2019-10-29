Ничего себе не колю: накануне 45-летия Алена Винницкая раскрыла секреты своей красоты

Шоу-бизнес

Известная певица и телеведущая Алена Винницкая накануне своего 45-летия откровенно рассказала о переживаниях по поводу возраста и раскрыла секреты своей красоты. Она не скрывает, что прикладывает немало усилий, чтобы выглядеть молодо и хорошо себя чувствовать. Но заверила, что не пользуется уколами красоты и услугами пластических хирургов.

«Не буду лукавить, мне нелегко! Самый тяжелый возраст — 30 лет! Все плачут: „Я некрасивая, старая, жизнь закончилась!“ У меня тоже в этом возрасте был психоз, казалось, это конец. Если бы не увлекалась эзотерикой, не нашла себе учителя, не читала книги и не развивалась, очень тяжело принимала бы свои 45», — рассказала ведущая программы «Зірковий шлях» на канале «Украина» Алена Винницкая в интервью журналу «Отдохни».

Звезда также призналась, что вместо того, чтобы киснуть, стала больше работать над собой — увлеклась йогой, медитирует, изучает духовные практики. Алена прекрасно выглядит и принимает свой возраст.

«Я ничего себе не колю, но не осуждаю тех, кто это делает. Это их выбор. Есть женщины, которые не могут заниматься собой. У них нет времени делать массаж — проще пойти и что-то себе вколоть. А я наоборот — занимаюсь йогой, люблю массаж. Когда делаю его сама — это как медитация. Я по натуре ученый, во все вникаю, изучаю информацию, про все читаю, все всем рекомендую… Изучаю внутрицептику, принимаю бады, разрабатываю для себя разные системы», — рассказала Винницкая.

Напомним, Алена выступала в первом составе группы «ВИА-Гра», затем начала сольную карьеру. Она также снялась в кино, а сейчас ведет утреннюю программу на телевидении.

Ранее своими секретами красоты поделилась в интервью «ФАКТАМ» актриса «Дизель Шоу» Яна Глущенко.

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