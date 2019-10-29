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Люди и звери

Из зоопарка в Луцке похитили редких птиц

18:04 29 октября 2019 63
Вывеска на вольере
Инф. «ФАКТОВ»

29 октября в Луцке воры ночью взломали двери вольера зоопарка, где проживали зеленокрылые попугаи ара и похитили птиц. Ранее сообщалось, что старейшему городу Украины подарили ценных африканских львят. О происшествии с попугаями пресс-служба Луцкого зоопарка сообщает в Facebook.

Факт взлома охранник зоопарка обнаружил при утреннем обходе. Правоохранители изучают записи камер наблюдение. Выяснилось, что злоумышленники пользовались автомобилем.

В связи с этим руководство Луцкого зоопарка обратилось к горожанам с просьбой помочь в поиске украденных птиц. Требуется информация о машинах, которые 29 октября, с 03.00 до 07.00, были замечены направляющимися со стороны зоопарка.

Как сообщалось ранее, появились слухи, что коллекцию Киевского ботанического сада распродают из-за отключения теплоснабжения.

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