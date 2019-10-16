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Старейший город в Украине получил в подарок африканских львят (фото)
Необычный подарок получил самый старый город в Украине — Килия (на юге Одесской области), которому на днях исполнился 2701 год. Один из местных меценатов преподнес громаде (в лице мэрии) двух африканских львят. И вот здесь городское руководство столкнулось с проблемой: у животных имеются все необходимые документы, но местного зоопарка нет, специализированной фермы — тоже.
Как сообщил мэр Килии Павел Бойченко, этот вопрос вызвал бурное обсуждение в городе и в социальных сетях, прежде чем решать судьбу львят, поэтому он решил посоветоваться с горожанами.
«Есть два варианта: первый — создать в городе, с привлечением спонсоров, комфортную для животных экозону, которая будет интересна и жителям громады, и туристам; второй — передать львят другому городу, в котором уже оборудован зоопарк. Для тех, кто предлагает выпустить львят на волю, хочется добавить, что хищник, рожденный в неволе, уже никогда не сможет жить в естественных для представителей его рода условиях», — рассказал Бойченко.
А в Одесском биопарке родились три белых тигренка. По информации администрации зверинца, малыши — два мальчика и девочка — представители редкой породы белых бенгальских тигров, которых сейчас на Земле насчитывается всего порядка 200 особей. Тигрята чувствуют себя хорошо и находятся в отдельном вольере с мамой — тигрицей Братиславой.
Белый тигр не считается отдельным подвидом — это особь бенгальского тигра (он занесен в международную Красную книгу) с наличием рецессивных генов. Именно это приводит к необычному окрасу в виде небольших темных полос на белом мехе и наличию голубых глаз. Такой окрас очень редко встречается у диких животных. Частота появления белых тигров — одна особь на 10 тысяч с нормальным окрасом.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что жители Одессы видели в Аркадии гуляющего по улицам львенка. Затем маленького хищника, возможно, другого, засняли на паркинге одесской многоэтажки. Еще один львенок, уже третий, был замечен в одном из жилых комплексов на Французском бульваре Одессы.
А в Харькове недавно на улице видели… слона. Огромное животное прогуливалось в районе государственного цирка и детского сада.
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