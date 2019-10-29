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Гончарук сообщил, что правительство не будет пересматривать “зеленый” тариф, – СМИ
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе Первого инвестиционного форума «RE: think. Invest in Ukraine» в Мариуполе (Донецкая область) заявил, что правительство не намерено ретроспективно пересматривать «зеленый» тариф. Об этом сообщают «Украинские Новости» со ссылкой на веб-портал «Энергореформа».
«Мы цивилизованные люди, мы понимаем, как работает рынок финансов, мы понимаем, что такое интересы акционеров, что нельзя просто изменить правила задним числом и не собираемся это делать», — сказал Гончарук.
Премьер сообщил о готовности на текущей неделе встретиться со всеми заинтересованными сторонами для обсуждения возможных вариантов решения по финансированию выплат «зеленых» тарифов, отметив, что оно будет сбалансированным.
«Вы можете быть уверены в том, что украинское правительство перед тем, как принять какое-то решение, занять какую-то позицию, точно будет искать возможность найти общую позицию», — подчеркнул Гончарук.
Напомним, законодательством Украины гарантировано сохранение «зеленых» тарифов на неизменном уровне до 2030 года для стимулирования инвестиций в производство электроэнергии из возобновляемых источников.
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