Скандал в одесском детском приюте: якобы изнасилованная воспитанница пыталась покончить с собой

Происшествия

В скандально известном одесском Центре социально-психологической реабилитации детей (бывший приют «Свитанок») выявлено нарушение прав детей и условий их содержания. Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной государственной администрации, сославшись на службу по вопросам детей ОГА. В приют направили группу психологов, изучивших психоэмоциональное состояние воспитанников и персонала. Специалисты определили состояние детей как критичное, требующее кризисного вмешательства.

В обладминистрации уточнили, что за последний месяц из учреждения сбежали в общей сложности семеро воспитанников, один из которых находился в «остром психологическом состоянии».

«Шестеро детей пребывали в учреждении более 9 месяцев. Таким образом, нарушалось их право на воспитание в семье. Кроме того, обнаружены нарушения в условиях содержания, которые должны были гарантировать безопасность детей: в общих пространствах не было видеонаблюдения, а на окнах установлены решетки», — информировали в администрации.

В приюте проходит комплексная проверка. В ближайшие три недели аналогичные проверки пройдут в других центрах реабилитации детей.

Кроме того, стало известно, что воспитанница центра, обвинившая в начале октября волонтера Лучезара Панфилова в изнасиловании, пыталась совершить самоубийство. Об этом на пресс-конференции заявила бывшая сотрудница патрульной полиции, известная общественница Зоя Мельник. По ее словам, после заявления 17-летней воспитанницы приюта об изнасиловании руководство центра возило ее в Киев на телешоу «Касается каждого». Во время этого ток-шоу чиновники негативно высказывались о правозащитниках, один из которых якобы изнасиловал воспитанницу. Мельник считает, что данным выступлением чиновники хотели отвлечь внимание от реальных преступлений в центре.

«После передачи, вернувшись в приют, Таня, которую якобы насиловали, пьет алкоголь, спокойно выходит из приюта за сигаретами, а чуть позже… вскрывает себе вены», — рассказала общественница.

По ее данным, девочке вызывали скорую помощь, которая ее сразу не госпитализировала. Это связано, по мнению Мельник, с тем, что в приюте хотят скрыть попытку суицида. Тем более что, по имеющимся сведениям, сейчас потерпевшая помещена в психиатрическую больницу.

Мельник утверждает, что над детьми в приюте издеваются сотрудники, вызывая «на подмогу» представителей некой охранной фирмы «Центр». Также, по ее данным, к происходящему причастны отдельные сотрудники Хмельницкого отделения полиции. Она также не исключает, что несовершеннолетняя оговорила Панфилова, к чему ее якобы вынудило руководство центра.

Ситуацию в центре прокомментировал глава Одесской обладминистрации Максим Куцый, заявивший, что он лично занимается вопросом детей из центра социально-психологической реабилитации.

«Выясняю, как воспитатели и представители ювенальной полиции относились к детям, почему те бежали из приюта, подтверждаются ли факты насилия старших воспитанников над младшими. Многие из них сейчас находятся в тяжелом эмоциональном состоянии, поэтому общением с ними занимаются эксперты из службы по делам детей и психологи. Наша первоочередная задача — успокоить и защитить детей. В ближайшее время следователи должны дать правовую оценку инцидентам», — заявил глава администрации.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что волонтер, обвиненный в изнасиловании воспитанницы детского центра, обратился к руководству Украины, заявив, что дело против него сфабриковано.

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