24.85 / 25.14 27.47 / 27.89
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В масштабном ДТП под Киевом разбиты несколько машин: эксклюзивные фото с места ЧП

20:24 29 октября 2019 388
разбитая машина
Василий ТАЛЬСКИЙ, «ФАКТЫ»

Еще одно крупное дорожное ЧП произошло недалеко от Одесской трассы, на дороге, ведущей в Васильков. Здесь на оживленном перекрестке не смогли разминуться три машины: Volkswagen, Chevrolet и Hyundai. Напомним, ранее в Васильковском районе Киевской области погиб четырнадцатилетний подросток, управлявший внедорожником.

Предварительно установлено, что водитель Volkswagen двигался в сторону райцентра, а Chevrolet на перекрестке, видимо, хотел повернуть налево, либо же развернуться в обратную сторону. Выяснить у него что-либо было невозможно — врачи оказывали пострадавшему первую помощь и вскоре увезли в больницу.

Немногословным был и водитель Volkswagen. Он также получил травмы в ДТП, и ему было не до объяснений. Кто и на какой сигнал светофора двигался, установит следствие. Водитель малолитражки Hyundai была шокирована случившимся, но рассказала, что поворачивала направо на стрелку, никому не мешала, и тут удар… Она также не смогла ответить на вопрос, какой именно автомобиль зацепил ее Hyundai. Начато расследование.

Напомним, в Киеве патрульные полицейские задержали водителя маршрутки, который перевозил пассажиров в состоянии алкогольного опьянения да еще и под действием наркотиков.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Анна Ризатдинова

«Танці з зірками»: Анна Ризатдинова раскрыла причину обморока и рассказала о самочувствии

осень

Морозы до минус 6: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни

Теплая зима

Украину ждет аномально теплая зима, — синоптик

Пенсии

Пенсию пересмотрят три раза: стало известно, кому увеличат выплаты в 2020 году

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер