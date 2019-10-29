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В масштабном ДТП под Киевом разбиты несколько машин: эксклюзивные фото с места ЧП
Еще одно крупное дорожное ЧП произошло недалеко от Одесской трассы, на дороге, ведущей в Васильков. Здесь на оживленном перекрестке не смогли разминуться три машины: Volkswagen, Chevrolet и Hyundai. Напомним, ранее в Васильковском районе Киевской области погиб четырнадцатилетний подросток, управлявший внедорожником.
Предварительно установлено, что водитель Volkswagen двигался в сторону райцентра, а Chevrolet на перекрестке, видимо, хотел повернуть налево, либо же развернуться в обратную сторону. Выяснить у него что-либо было невозможно — врачи оказывали пострадавшему первую помощь и вскоре увезли в больницу.
Немногословным был и водитель Volkswagen. Он также получил травмы в ДТП, и ему было не до объяснений. Кто и на какой сигнал светофора двигался, установит следствие. Водитель малолитражки Hyundai была шокирована случившимся, но рассказала, что поворачивала направо на стрелку, никому не мешала, и тут удар… Она также не смогла ответить на вопрос, какой именно автомобиль зацепил ее Hyundai. Начато расследование.
Напомним, в Киеве патрульные полицейские задержали водителя маршрутки, который перевозил пассажиров в состоянии алкогольного опьянения да еще и под действием наркотиков.
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