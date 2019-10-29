Стиль жизни

Когда голодать и очищать организм: лунная диета на ноябрь

Луна определяет не только циклы нашей жизни, но и режим нашего питания. О том, как правильно питаться в ноябре 2019 года согласно лунным фазам, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала астролог Людмила Булгакова.

1 ноября

Разгрузочный день: можно пить чистую воду без газа, питаться яблоками или кефиром. Если состояние здоровья не позволяет вводить такие ограничения, рекомендуется просто отказаться от тяжелой и жирной пищи и урезать традиционные порции.

2 ноября

Сложатся благоприятные обстоятельства для того, чтобы начать любую диету.

3 ноября

Возможны проблемы с желудочно-кишечным трактом, поэтому отказываться от пищи нельзя, но она должна быть по возможности диетической: приготовленное на пару мясо и овощи, супы на овощном бульоне и травяные чаи.

4 ноября

Велика вероятность пищевого отравления, поэтому обратите особое внимание на качество и свежесть продуктов, исключите из рациона острые и пряные блюда, а также мясо и грибы. В этот день рекомендуется также отказаться от вредных привычек, в первую очередь от алкоголя, и быть внимательным при приеме лекарств: не допускать передозировки, осторожно принимать даже привычные снадобья и перенести начало новых курсов лечения.

5 ноября

Любые диеты и голодания, даже лечебные, находятся под запретом. Пользу организму принесут травяные чаи и овощные и фруктовые соки, особенно свежевыжатые.

6 ноября

Противопоказана жирная и тяжелая пища, пользу принесут травяные чаи и чистая вода без газа. День также хорошо подходит для лечебного голодания.

7 ноября

Еда должна быть легкой, больше овощей и фруктов в меню.

8 ноября

Голодание находится под запретом, тяжелая и жирная пища — тоже. Отдайте предпочтение овощам, фруктам и зелени.

9 ноября

В этот день стоит уменьшить количество потребляемой воды, поскольку вместо очищения организма она будет застаиваться во внутренних органах. Рекомендуется также отказаться от сладкого, в том числе сладких фруктов, и от алкогольных напитков.

10 ноября

Хороший день время для начала диеты, направленной не только на похудение, но и на оздоровление организма. Несмотря на это сегодня можно позволить себе жареную и острую пищу. Исключение составляют мясо и грибы. Поскольку этот день все, что мы пьем и едим, моментально впитывается в кровь, стоит ограничить прием медикаментов (их лучше заменить травяными сборами) и отказаться от алкоголя.

11 ноября

От голодания в этот день лучше отказаться, но мясо тоже есть не стоит, зато приветствуется рыба — как морская, так и речная.

12 ноября

В питании нужно соблюдать умеренность, лучше отказаться от тяжелой и жирной пищи, а вот бокал красного сухого вина улучшит не только настроение, но и самочувствие. Можно также поститься, отдавая предпочтение фруктам и овощам — преимущественно зеленого цвета.

13 ноября

Можно поститься и голодать. Если по какой-то причине вы не можете отказаться от пищи, выбирайте на завтрак, обед и ужин что-нибудь легкое, а кофе и чай замените отварами трав.

14 ноября

Велик риск отравления, поэтому нужно отказаться от алкоголя (в этот день под запретом находится даже пиво), мяса, молока и молочных продуктов. Очистить организм помогут кисломолочные продукты и травяные чаи.

15 ноября

Можно поститься, голодать и садиться на диету. Если ничего подобного в ваших планах нет, откажитесь хотя бы от мяса и спиртного.

16 ноября

Из-за опасности отравления нужно исключить из рациона жирную и жареную пищу, а также алкоголь. Предпочтение рекомендуется отдать овощам и фруктам красного и оранжевого цвета — моркови, свекле, клюкве и гранатам, которые можно есть просто так, а можно приготовить из них сок.

17 ноября

Голодать не рекомендуется, это может негативно отразиться на здоровье желудка. По запретом находятся все жареные и копченые продукты.

18 ноября

Питание должно быть умеренным. Не стоит включать в рацион мясо и рыбу, а вот молочные продукты, овощи, фрукты и орехи принесут пользу организму.

19−20 ноября

Из-за риска отеков любое питье нужно свести к минимуму, как и жидкую еду — например, протертые супы. Стакан воды или сока лучше заменить любым сочным фруктом.

21 ноября

Можно поститься, голодать и садиться на диету.

22 ноября

Рекомендуется голодать и поститься. Если такой возможности нет, нужно хотя бы сократить порции, отказаться от мяса и сочных фруктов, отдать предпочтение рыбе и овощам.

23 ноября

Хорошее время для поста. Нельзя употреблять в пищу картофель и цитрусовые. Стоит также отказаться от спиртного и приема лекарственных препаратов — вместо пользы они принесут вред.

24 ноября

Рекомендуется отказаться от мучных и мясных продуктов. Пользу организму принесут овощи, фрукты и травяные чаи.

25 ноября

Можно употреблять в пищу мучные изделия — хлеб, пироги, блины — и молочные продукты. Из-за риска отравления вся еда должна быть только «первой свежести». От и голодания лучше воздержаться — организму может не понравиться резкая смена режима питания.

26 ноября

Употребление мяса и нужно свести к минимуму, взамен включите в рацион овощные салаты и каши. Жидкость в любом виде, будь то супы, компоты или чаи, во избежание застоя в организме лучше ограничить. Во второй половине дне стоит отказаться от горячей и острой пищи, а также от алкоголя и чая.

27 ноября

Хорошее время для начала диеты и лечебного голодания.

28 ноября

Рекомендуется отказаться от вредных привычек — курения, употребления алкоголя, а также от кофе.

29 ноября

Противопоказаны как обильная и калорийная пища, так и голодание: рацион должен быть умеренным и разнообразным.

30 ноября

Рекомендуется отказаться от любых продуктов брожения — квашеных огурцов и капусты, моченых яблок, кваса. В этот день лучше не употреблять алкоголь, включая пиво. Нельзя голодать, но и переедать не стоит, идеальной едой можно считать молочные, кисломолочные продукты и мед.

Ранее о том, как Луна влияет на людей и что следует делать в разные лунные фазы, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный астропсихолог Валентина Виттрок.

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