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Спорт

Соперник «Динамо» в Лиге Европы уволил главного тренера (фото)

22:16 29 октября 2019 46
Фабио Челестини
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Соперник «Динамо» в группе Лиге Европы швейцарский «Лугано», сумевший отобрать очки у киевлян в домашнем противостоянии, после поражения на своем поле в поединке чемпионата страны с «Санкт-Галленом» (1:3) отправил в отставку главного тренера Фабио Челестини (на фото). 43-летний специалист, в активе которого 35 матчей в футболке сборной Швейцарии, проработал с командой всего год.

Новым наставником «Лугано» с 1 ноября станет 56-летний «рулевой» клуба третьего швейцарского дивизиона «Беллинцона» итальянец Маурицио Якобаччи.

Маурицио Якобаччи

В 12 поединках чемпионата Швейцарии «Лугано» отпраздновал всего две победы (четыре ничьи и шесть поражений), и с 10 очками занимает в турнирной таблице предпоследнее, 9-е, место. Также коллектив вылетел из Кубка страны от представителя второго дивизиона «Лозанны Спорт» (0:3). В Лиге Европы, кроме ничьей с «Динамо», швейцарцы проиграли «Копенгагену» (0:1), «Мальме» (1:2) и занимают в группе последнее место.

Напомним, что «Динамо» встретится со швейцарцами на своем поле — 12 декабря (до этого «бело-синие» 7 ноября сыграют в гостях с «Копенгагеном», а 28 ноября — с «Мальме»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию поединка Кубка Украины «Динамо» — «Шахтер».

Фото ФК «Лугано»

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