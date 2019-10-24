30 октября 2019

Те, кому приходилось знакомиться с произведениями импрессионистов в музейных собраниях Парижа, Лондона, Нью-Йорка, Петербурга или Вены, наверняка обращали внимание на достаточно скромные, неброские произведения художника, подписывавшего свои работы размашистым словом Sisley. Его картины, как правило, выставленные рядом с работами Клода Моне, Огюста Ренуара, Камиля Писсаро и Гюстава Курбе, пожалуй, не вызывают столь же огромного интереса, как творения коллег. Но так было не всегда.

Сейчас уже мало кто вспоминает о том, что именно Альфред Сислей был одним из основателей не только общества художников-живописцев, объединивших в 1883 году большинство известных импрессионистов. Сислей был одним из основоположников самого импрессионизма — нового направления в живописи, поначалу вызывавшего недоумение и даже насмешки у современников. И именно Сислея в то время многие критики и сами художники считали лучшим представителем этого нового направления.

Его друг Огюст Ренуар писал портреты Сислея и его семьи, гордясь их дружбой, а Камиль Писсаро называл Сислея самым талантливым импрессионистом среди всех своих друзей.

У Сислея, картины которого мне приходилось видеть в парижском музее Орсэ, в петербургском Эрмитаже и в лондонской Национальной галерее, был один недостаток. Один, но очень существенный. В творчестве своём он был неудачлив. В отличие от многих друзей-импрессионистов, он не умел преподносить свои скромные, мягкие, словно воздушные, пейзажи ловким галеристам, выставлявшим картины молодых художников на продажу. Он много работал, но из-за неумения удачливо торговать своими произведениями жил не то, чтобы скромно, а откровенно бедно.

Правда, Сислею очень повезло в личной жизни. Нарушив многолетнюю семейную традицию жениться на двоюродных сёстрах, он выбрал себе в спутницы жизни, как говорил Ренуар, «очень чувственную, но слишком благовоспитанную» девушку. Мари Эжени Лекуэзек, работавшая простой натурщицей, стала музой художника. Родив ему двоих детей, она всю жизнь оставалась верной подругой Сислея, разделяя все тяготы их неустроенного быта.

Сегодня в двух странах, которые в равной мере он считал своей родиной, во Франции и в Великобритании, отмечается 180-летие со дня рождения Альфреда Сислея. Одни считают его обычным художником конца XIX века, другие — великим импрессионистом. На вкус и цвет товарищей нет. Одно совершенно очевидно — Сислей оставил заметный след в истории европейской живописи. И спорить с этим, пожалуй, не станет никто.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.