Происшествия

В Одесской области школьники заболели гепатитом "А"

В Одесской области выявлена групповая заболеваемость вирусным гепатитом «А» среди школьников. Ранее «болезнью грязных рук» заболели ученики одной из школ Чернигова.

Как сообщили в Одесском областном лабораторном центре Минздрава Украины, заболевание обнаружили в селе Васильевка Беляевского района, передает УНИАН.

Заболело 4 детей, у двоих диагноз уже подтвержден клинико-биохимическим путем.

Медики отметили, что в очаге заболевания проведен комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий с лабораторным контролем.

Напомним, гепатит «А» еще называют болезнью грязных рук. От больного человека к здоровому инфекция может попадать через общую посуду или другие предметы обихода.

Иногда при гепатите этого типа не возникает типичного симптома («желтухи»), а наблюдаются косвенные: температура — до 38—39 градусов до шести дней, сниженный аппетит, общая слабость. После употребления жареных и жирных блюд начинаются тошнота, давящее чувство в желудке или правом подреберье. Лечение предполагает длительную (до шести месяцев) диету с исключением жирных блюд.

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