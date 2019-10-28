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Гепатит в черниговской школе: количество попавших в больницу детей увеличилось
Вспышка гепатита в школе Чернигова оказалась более серьезной, чем считалось ранее. За выходные к медикам обратились еще трое учащихся школы № 7. На утро 28 октября в больнице остаются 15 учеников.
У всех юных пациентов подозревают гепатит «А». У одного из больных диагноз лабораторно подтвердился. В школе во время каникул проведут противоэпидемические мероприятия.
В больницы с подозрением на гепатит черниговские школьники стали поступать с 21 октября. Вместе с учениками в медучреждении оказалась сотрудница школьного пищеблока.
Тем временем городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о приостановке обучение в школе до конца недели. Все сотрудники и учащиеся 1−2-х и 5-х классов пройдут обследование. В горсовете уточнили, что в областной детской больнице с диагнозом гепатит «А» на лечении находится 16 учеников.
Напомним, гепатит «А» еще называют болезнью грязных рук. От больного человека к здоровому инфекция может попадать через общую посуду или другие предметы обихода.
Иногда при гепатите этого типа не возникает типичного симптома («желтухи»), а наблюдаются косвенные: температура — до 38—39 градусов до шести дней, сниженный аппетит, общая слабость. После употребления жареных и жирных блюд начинаются тошнота, давящее чувство в желудке или правом подреберье. Лечение предполагает длительную (до шести месяцев) диету с исключением жирных блюд.
Самым надежным способом защититься от гепатита А является вакцинация, но эта прививка не входит в число обязательных по календарю.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!