Месси превзошел достижение Криштиану Роналду (видео)

Спорт

Лидер «Барселоны» Лионель Месси, пропустивший начало сезона из-за травмы, обошел своего звездного оппонента португальского форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду по числу голов на клубном уровне.

В поединке 11-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида» (голкипер сборной Украины Андрей Лунин провел встречу в запасе гостей) аргентинец дважды поразил ворота соперника и отдал две результативные передачи. В итоге на счету Лионеля Месси теперь 608 мячей в 695 поединках за «Барсу». У Криштиану Роналду 606 точных ударов в 813 играх за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».

Кроме того, Лионель в игре на «Камп Ноу» забил свой 50-й мяч прямым ударом со штрафного (44 — за «Барселону», а еще шесть — за сборную Аргентины).

В целом же Месси в среднем забивает 0,87 гола за матч, в то время как Роналду — 0,75.

Отметим, что в футболке сборной Аргентины Месси отличился 68 раз (в 136 играх), а Криштиану Роналду забил за Португалию 95 мячей (162 поединка), и до мирового рекорда иранца Али Даеи (109 голов) ему не хватает 14 взятий ворот.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Лионеля Месси признали лучшим футболистом мира по версии ФИФА.

Фото Twitter ФК «Барселона»

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