- 12:09 Свитолина — Халеп: онлайн-видеотрансляция матча итогового теннисного турнира
- 12:07 Доллар падает: что будет с курсами валют после отмены ограничений на их покупку
- 12:06 Нардеп Яременко объяснил свою нашумевшую интимную переписку в Раде
- 11:39 Королевский яблочный мусс: легкий рецепт
- 11:36 Известного нардепа-дипломата поймали за интимной перепиской в Раде
- 11:17 Шварценеггер и другие знаменитости покидают свои дома из-за масштабных пожаров в Калифорнии
- 11:16 Родила и выбросила младенца с 7-го этажа: подробности жуткого ЧП под Киевом
- 11:13 Два года назад погибла Амина Окуева
- 11:01 Солистка KAZKA закрутила роман с иностранцем
- 10:51 Кривонос рассказал, когда ВСУ смогут рассчитывать на ракетные комплексы "Ольха" и "Нептун"
- 10:47 Чемпион Украины в драматичном поединке вырвал путевку в Лигу чемпионов
- 10:38 Скандалом вокруг издевательств в одесском детском реабилитационном центре занялась полиция
Скандалом вокруг издевательств в одесском детском реабилитационном центре занялась полиция
В Одессе полиция открыла и расследует два уголовных производства, связанных с предполагаемым насилием над воспитанниками в областном центре социально-психологической реабилитации детей. Об этом сообщила руководитель отдела коммуникации регионального главка Нацполиции Любовь Гордиевская.
Одно производство начато по ч. 1 ст. 137 Уголовного кодекса по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей. Второе — по факту возможных пыток детей (по ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса), которые могли иметь место в 2018—2019 годах.
Читайте также: Не вызывали «скорую» воспитаннице: в одесском реабилитационном центре вспыхнул новый скандал
«Сейчас в обоих производствах продолжается досудебное расследование, в рамках которого устанавливаются обстоятельства, события и причастные к ним лица. Проверяется информация о причастности работника Хмельницкого отделения полиции Одессы к избиению воспитанников данного центра», — отметила Гордиевская.
В полиции назначили служебное расследование, на период которого полицейского отстранили от исполнения обязанностей.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что якобы изнасилованная воспитанница центра пыталась покончить с собой.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...