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Скандалом вокруг издевательств в одесском детском реабилитационном центре занялась полиция

10:38 30 октября 2019 154
Скандалом вокруг издевательств в одесском детском реабилитационном центре занялась полиция
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В Одессе полиция открыла и расследует два уголовных производства, связанных с предполагаемым насилием над воспитанниками в областном центре социально-психологической реабилитации детей. Об этом сообщила руководитель отдела коммуникации регионального главка Нацполиции Любовь Гордиевская.

Одно производство начато по ч. 1 ст. 137 Уголовного кодекса по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей. Второе — по факту возможных пыток детей (по ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса), которые могли иметь место в 2018—2019 годах.

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«Сейчас в обоих производствах продолжается досудебное расследование, в рамках которого устанавливаются обстоятельства, события и причастные к ним лица. Проверяется информация о причастности работника Хмельницкого отделения полиции Одессы к избиению воспитанников данного центра», — отметила Гордиевская.

В полиции назначили служебное расследование, на период которого полицейского отстранили от исполнения обязанностей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что якобы изнасилованная воспитанница центра пыталась покончить с собой.

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