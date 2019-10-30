Два года назад погибла Амина Окуева

Общество и люди

30 октября 2017 года в Киевской области неизвестные обстреляли автомобиль чеченского добровольца АТО Амины Окуевой, в результате чего она погибла.

Машина, в котором находились Окуева и ее муж Адам Осмаев, была обстреляна на железнодорожном переезде у населенного пункта Глеваха Киевской области. Осмаев был ранен.

Амина Окуева родилась в Одессе, была единственным ребенком чеченца и полячки. В 17 лет приняла ислам. Принимала участие во Второй чеченской войне на стороне Чеченской Республики Ичкерия. Окончила Одесский национальный медицинский университет, специализировалась на общей хирургии. Во время Революции Достоинства была участницей Евромайдана. Добровольцем воевала в зоне АТО в составе батальонов «Киев-2» и «Золотые ворота».

На Окуеву и Осмаева покушали не единожды. 1 июня 2017 года на них произошло покушение в центре Киева. Супруги отправились на встречу с мужчиной, который представился им французским журналистом. Когда они втроем оказались в автомобиле, «журналист» выстрелил в Осмаева, тяжело ранив его. Окуева успела выстрелить в киллера. По данным СМИ, убить Осмаева и Окуеву пытался личный киллер главы Чечни Рамзана Кадырова по кличке «Динго». При себе он имел документы гражданина Украины.



Похоронили добровольца Амину Окуеву в Днепре рядом с могилой чеченского полевого командира Исы Мунаева. Место собственных похорон Окуева выбрала сама, написав завещание. На похоронах были только несколько человек. Публичного прощания не было.

Полиция открыла уголовное производство по факту умышленного убийства. Следствие рассматривало две версии: действия российских спецслужб и месть Рамзана Кадырова, считавшего Окуеву и Осмаева своими личными врагами.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter