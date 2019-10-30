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Украина

В Одесский порт впервые за 2,5 года вошел иностранный лайнер (фото)

12:32 30 октября 2019 364
В порт Одессы вошел иностранный лайнер
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В среду, 30 октября, к причалу пассажирского комплекса Одесского морского порта пришвартовался лайнер MS AMERA. Как отмечают в порту, это первый заход иностранного круизного судна в украинскую гавань c июня 2017 года.

Теплоход прибыл из Констанцы. На его борту 750 туристов, главным образом, из Германии, а также США и стран Евросоюза.

AMERA совершает большой круиз по Средиземному и Черному морям, который включает Ниццу, Сиракузы, Пирей, Несебр, Констанцу, Одессу, Стамбул, Чешме, Санторини, Дуррес, Сплит и завершится 7 ноября в Триесте (Италия).

У причала иностранных гостей ждали 11 комфортабельных автобусов с гидами, которые обеспечат обширную экскурсионную программу по достопримечательностям Одессы.

Лайнер AMERA построен в Финляндии в 1988 году. Длина судна — 205 метров, в каютах на девяти палубах могут разместиться 835 пассажиров. Экипаж состоит из 440 человек. Семь раз теплоход признавался лучшим круизным судном (по классификации Berlitz Guide).

До июля 2019 года лайнер назывался PRINSENDAM, еще раньше — ROYAL VIKING SUN и SEABOURN SUN. Под всеми этими названиями пассажирское судно заходило в Одессу. В последний раз (под именем PRINSENDAM) — в апреле 2012 года.

Сейчас круизный лайнер принадлежит немецкой компании Phoenix Reisen.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в октябре 2019 года Одесский морской порт посетил известный голливудский актер Том Круз.

Еще летом президент Зеленский обязал мэра Одессы выделить землю для бесплатного проезда в морской порт.
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