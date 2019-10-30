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Кучеренко опроверг тезис Геруса о снижении цены электроэнергии для промпотребителей из-за импорта из РФ
Замглавы Комитета Верховной Рады по ТЭК Алексей Кучеренко на своей странице в Facebook назвал три фактора, повлиявших на снижение оптовой стоимости электроэнергии во второй половине октября.
По его словам, в первой половине месяца (с 1 по 12 октября) цена базовой поставки электроэнергии составляла 1 600 грн/МВт-ч, во второй половине (с 13 по 29 октября) — 1 493 грн/МВт-ч (-6,7%). Первым фактором стал рост предложения «Энергоатома».
Так, 11 октября после планового ремонта был введен в работу энергоблок № 1 на Южноукраинской АЭС мощностью 1 000 МВт.
24 октября после планового ремонта был введен в работу энергоблок № 4 на Ровенской АЭС мощностью 1 000 МВт. «Энергоатом» подает ценовые заявки на 15% ниже так называемых прайс кэпов. Таким образом суммарное предложение от «Энергоатома» во второй половине месяца увеличилось на 2 000 МВт", — написал Кучеренко.
Вторым фактором «стал ценовой демпинг» государственной «Центрэнерго»: «Компания продала 1 600 МВт по прямым договорам, увеличив объем производства электроэнергии на 89,6% к октябрю прошлого года. Средняя цена продажи по данным Украинской энергетической биржи составляет 142 коп./кВт-ч при себестоимости производства „Центрэнерго“ согласно отчетности НКРЭКУ за июль 2019 г. 163 коп./кВт-ч (с начала 2019 года 184 коп./кВт-ч)».
Наконец, третьим фактором эксперт назвал теплую погоду, которая составила в среднем 11,5 градусов, что на 3 градуса выше среднестатистической нормы за последние 5 лет. Климатические условия снизили график потребления в среднем на 500 МВт.
Таким образом, Кучеренко ответил главе комитета по ТЭК Андрею Герусу, который утверждал, что снижение цен на рынке стало следствием инициированного им открытия импорта электроэнергии из России и Беларуси.
Напомним, с 1 октября начались поставки электроэнергии из России в режиме импорта, которые стали возможны после внесения в Закон «О рынке электрической энергии» «поправки Геруса». За две недели октября поставки из России выросли с 2,4 млн кВт-часов до 4,48 кВт-часов. По данным СМИ, импорт осуществлен компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским.
Европейское Энергосообщество также высказало опасения по поводу решений об открытии импорта электроэнергии из не европейских стран.
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