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Украина

Зеленский объяснил ситуацию с пенсиями для жителей ОРДЛО

13:15 30 октября 2019 215
Выплата пенсии
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при решении вопросов торговой блокады и выплаты пенсий жителям неподконтрольной части Донбасса необходимо учитывать интересы граждан Украины. Об этом сообщают «Новости Донбасса».

«Мы должны слышать один одного. А в таких острых вопросах, как выплата пенсий или торговая блокада, принимать решения с холодной головой, без политических лозунгов и ставить на первое место интересы Украины, интересы граждан», — сказал Зеленский во время Форума единства в Мариуполе.

По словам президента, это будет способствовать появлению в украинском обществе консенсуса.

Ранее сообщалось, что у Зеленского назвали сумму, которая необходима для восстановления разрушенной в результате агрессии РФ инфраструктуры подконтрольной Украине части Донбасса.

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