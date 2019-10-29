У Зеленского назвали сумму, необходимую для восстановления разрушенного войной Донбасса

Украина

Первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов заявил, что произведены подсчеты, какая сумма необходима для Донбасса из-за ущерба от агрессии РФ. Об этом сообщают Українські Новини.

«По нашим подсчетам на восстановление поврежденной в результате вооруженной агрессии РФ на Донбассе транспортной инфраструктуры, промышленных, жилых и административных помещений нам нужно 372 млн евро», — сказал Сергей Трофимов на инвестиционном форуме RE: Think. Invest in Ukraine, который проходил в Мариуполе.

По его словам, это касается только подконтрольной Украине части Донбасса. Так, на восстановление дорожно-транспортной инфраструктуры требуется не менее 231 млн евро. Кроме того, только в Донецкой области восстановление объектов жилого фонда обойдется в более чем 72 млн евро.

Трофимов также заявил, что государство готово гарантировать полное и прозрачное сопровождение всех инвестиционных проектов, а также защищать права честных инвесторов на территориях, которые подконтрольны Украине.

Ранее сообщалось, что в команде президента Украины Зеленского обсуждается идея «построения стены» на Донбассе.

Фото: Майя Михалюк

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