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Ночь Велеса: что это значит и как себя вести
Пока весь мир готовится праздновать Хеллоуин, о его славянском аналоге в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный астропсихолог Валентина Виттрок.
«Наши предки считали, что ночь Велеса — время, когда каждый человек может улучшить свою жизнь»
— Ночь с 31 октября на 1 ноября считается праздником во многих мировых культурах, — говорит Валентина. — Поначалу у кельтов он назывался Самайн, а потом трансформировался в Хеллоуин и стал международным. У славян это время издавна называлось ночью Велеса — в честь языческого божества, покровителя сказителей, поэзии и домашнего скота. Смысл у Хеллоуина и ночи Велеса одинаковый: считается, что эта ночь обладает огромной силой — когда стемнеет, открываются небеса и души умерших предков последний раз в году спускаются на Землю, чтобы проведать своих потомков: посмотреть, как они живут, хотя бы немного побыть рядом с ними. Неудивительно, что живые готовились к празднику тщательно и заранее, чтобы, так сказать, не ударить в грязь лицом: убирали дом, готовили вкусную еду и обязательно ставили на подоконник зажженный фонарь, свечу или лампу — согласно поверью, они освещали душам умерших путь домой. Накануне праздника, когда вся семья шла в баню, для душ покойных оставляли веник и ушат чистой воды, чтобы они могли «попариться» и «ополоснуться». За столом поминали всех усопших родичей и рассказывали интересные и забавные истории об их жизни.
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Предназначенную для «гостей» еду выкладывали на отдельную тарелку, а их символически приглашали в дом: «Приходите, отведайте нашего угощения». За столом потомки «общались» с предками, рассказывая им о своей жизни. Считалось, что в это время нужно было быть максимально внимательным ко всему, что происходит вокруг: люди верили, что их предки, которым известно гораздо больше, чем им самим, могут подать какой-то знак — предупредить о чем-то или дать важный совет. На прощание предков благодарили за то, что они пришли, и просили унести с собой бедность, болезни, невезение и много других неприятных вещей. На ночь еду, которая предназначалась для них, ставили на подоконник, а утром отдавали домашним животным или скармливали птицам — раскладывали по кормушкам.
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Согласно еще одному поверью, в такую ночь можно встретить и самого Велеса, который спускался с неба на землю и ходил среди людей. Облик он имел вполне человеческий, поэтому распознать в нем бога было трудно. Большой удачей считалось заговорить с Велесом: люди считали, что это приносит везение в делах и материальное благополучие.
— Какие ритуалы проводили в ночь Велеса?
— Все они были связаны с огнем. В доме зажигали светильники и свечи: свет должен был отпугнуть темные силы, которые в это время беспрепятственно бродили по земле и могли навредить людям. Кстати, у славян тоже были в ходу светильники из тыквы, благо недостатка в этих бахчевых на наших землях не было. Сам дом окуривали травами, прежде всего — полынью, чтобы, опять-таки, выгнать из него злые сущности, которые каким-либо образом могли в него пробраться и затаиться. Считалось, что они обитают в углах дома, поэтому им уделяли особое внимание. Окуривая дом, там останавливались и задерживались. Обходили помещения и со свечой — огонь также должен был выгнать все зло.
Но самое главное, что в эту ночь в обязательном порядке разжигали огромный костер, вокруг которого собирались все жители селения. Наши предки считали, что ночь Велеса — время, когда каждый человек может улучшить свою жизнь: выйти замуж или жениться¸ родить ребенка, заработать нужные для жизни деньги, построить новый дом. Для этого человеку необходимо было собрать в мешок предметы, символизирующие то, что, по его мнению, препятствует на пути к новой жизни: например, старую одежду, обувь и домашнюю утварь, связанную с неприятными моментами, пережитыми в прошлом. С этим мешком человек шел к костру, куда и бросал его, а сам затем прыгал через огонь. Считалось, что с этого момента все в его жизни пойдет по другому — благополучному — сценарию.
«Напишите на небольших листах бумаги явления, от которых вы хотите избавиться, и сожгите записки над свечой»
— Что можно сделать сегодня, когда огромных костров на природе никто не зажигает?
— Упростить главный ритуал — с костром — и провести его, не выходя из дома, очень легко. Нужно зажечь свечу, написать на небольших листах бумаги явления, от которых вы хотите избавиться, и сжечь записки над свечой. Никакого колдовства или ворожбы тут нет — таким образом мы даем приказ своему подсознанию, а уж оно знает, как действовать дальше.
Можно также очистить дом, окурив его сухими травами или ладаном, а затем, как делали наши предки, разложить по углам монетки разного достоинства. Ну и, конечно, в этот день нужно обязательно повидать родителей, если они живы, и помянуть, если их уже нет с вами.
— А чем интересен наступающий после этой ночи день — 1 ноября?
— Его называют днем Сварога. Его стихией также является огонь, потому что Сварог — небесный кузнец. Наши предки считали его хранителем семейных ценностей — благополучия, уюта, взаимной любви. Недаром существовала легенда, согласно которой именно Сварог выковал в своей небесной кузнице первые обручальные кольца, до него люди их не носили. В этот день опять-таки проводили обряды, связанные с огнем, поэтому, если вы не успели окурить дом травами накануне, можно сделать это днем — силу ритуал не потеряет.
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